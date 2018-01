[{"available":true,"c_guid":"82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Idők londoni forrásra hivatkozva azt írja, hogy a Tesco magyarországi hipermarketeiben átalakítják a vevőszolgálati dolgozók feladatköreit, és ez akár létszámleépítéssel is járhat.","shortLead":"A Magyar Idők londoni forrásra hivatkozva azt írja, hogy a Tesco magyarországi hipermarketeiben átalakítják...","id":"20180129_leepites_johet_a_tesconal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6113f1-c4c1-4dd8-a782-1ddb4af962c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180129_leepites_johet_a_tesconal","timestamp":"2018. január. 29. 07:10","title":"Leépítés jöhet a Tescónál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi rendkívüli parlamenti ülésen napirend előtt felszólal majd Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, de utána hazamegy, egyik kormánypárti frakció sem lesz jelen, így határozatképtelenné válik majd az ülés.","shortLead":"A keddi rendkívüli parlamenti ülésen napirend előtt felszólal majd Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, de utána...","id":"20180129_A_frakciovezeto_felszolal_majd_hazamennek_a_fideszesek_a_rendkivuli_ulesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23f9c8-6301-408a-a26d-879776a83a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_A_frakciovezeto_felszolal_majd_hazamennek_a_fideszesek_a_rendkivuli_ulesrol","timestamp":"2018. január. 29. 13:02","title":"A frakcióvezető felszólal, majd hazamegy a rendkívüli ülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ceb8d5-57df-4fbd-96ba-19ccfc5d8432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitch és más szolgáltatások után rövidesen a Facebookon is lehet majd nézni videójátékosokat, amint épp játszanak. És ez még semmi: a közösségi oldal, hogy segítse a valóban érdekes adások elkészültét, lehetővé teszi, hogy nézők kisebb összegekkel támogathassák is a nekik tetsző videósokat.","shortLead":"A Twitch és más szolgáltatások után rövidesen a Facebookon is lehet majd nézni videójátékosokat, amint épp játszanak...","id":"20180129_facebook_videojatek_stream_gaming_creator_pilot_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ceb8d5-57df-4fbd-96ba-19ccfc5d8432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eee9d-fff4-418f-aa9f-c6aaebf30638","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_facebook_videojatek_stream_gaming_creator_pilot_program","timestamp":"2018. január. 29. 09:03","title":"Új dologba kezd a Facebook, ön pedig még pénzt is kereshet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt eredményes. Az Orbánék által egy év alatt befogadott 1300 menekült most kaput nyitott a Jobbik elnökének pártja régi énjéhez. Közben a kormánysajtó már az LMP-re zúdított össztüzet. A szélárnyékba került MSZP elővette a nyugdíjtémát és nyitott a szélbalra. No és megszólalt Soros is. A hvg.hu heti politikai elemzése a lendületet kapó kampányról.","shortLead":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt...","id":"20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70830c3-6daf-4c7b-9bbc-7db223841132","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","timestamp":"2018. január. 28. 14:00","title":"Orbán hibájából nyílt egy ajtó Vonának régi önmagához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A magyar kormány hivatalos „sértődésfelelőse” most éppen az ENSZ-főtitkárra akadt ki, és a Trump-modellt követve már az ország kivonulását lebegteti a világszervezet egyik tárgyalássorozatról.\r

\r

","shortLead":"A magyar kormány hivatalos „sértődésfelelőse” most éppen az ENSZ-főtitkárra akadt ki, és a Trump-modellt követve már...","id":"20180128_Szijjarto_eloadta_a_magyar_durcit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab188688-c667-4455-8f16-a24cb9576d3d","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180128_Szijjarto_eloadta_a_magyar_durcit","timestamp":"2018. január. 28. 09:01","title":"Szijjártó előadta a „magyar durcit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen negyedév alatt 19 milliárd letöltés történt a Google Play áruházból. Ez olyan, mintha földünk valamennyi lakója fejenként 2,5-3 appot töltött volna le. A pénzt ugyanakkor máshol kell keresni.","shortLead":"Egyetlen negyedév alatt 19 milliárd letöltés történt a Google Play áruházból. Ez olyan, mintha földünk valamennyi...","id":"20180128_app_annie_jelentese_appletoltesek_2017_q4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a01a10-2f9c-4259-8ad1-c09fc05d9cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180128_app_annie_jelentese_appletoltesek_2017_q4","timestamp":"2018. január. 28. 15:14","title":"Hasít a Google Play: szinte mindenki androidos appokat tölt le, de azért lenne itt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy fogyjon a levegő Vona Gábor pártja körül.","shortLead":"A cél az, hogy fogyjon a levegő Vona Gábor pártja körül.","id":"20180129_A_Jobbik_szerint_itt_egy_hangfelvetel_ami_bizonyitja_hogy_toluk_veszi_a_Fidesz_az_otleteket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8a9be0-aae8-47c6-ae87-b11f618583ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_A_Jobbik_szerint_itt_egy_hangfelvetel_ami_bizonyitja_hogy_toluk_veszi_a_Fidesz_az_otleteket","timestamp":"2018. január. 29. 17:03","title":"A Jobbik szerint itt egy hangfelvétel, amely bizonyítja, hogy tőle veszi a Fidesz az ötleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d8908-5f15-45b9-903e-1b75e8b84866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki döntse el maga, mennyire sérti a retináját a mimetikus építészet.","shortLead":"Mindenki döntse el maga, mennyire sérti a retináját a mimetikus építészet.","id":"20180129_A_juharsziruposszalonnas_fankozo_es_tarsai_melyektol_Hegel_forog_a_sirjaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296d8908-5f15-45b9-903e-1b75e8b84866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37de5d45-633c-47bc-87cf-8953ca6203b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_A_juharsziruposszalonnas_fankozo_es_tarsai_melyektol_Hegel_forog_a_sirjaban","timestamp":"2018. január. 29. 13:34","title":"A juharszirupos-szalonnás fánkozó és társai, melyektől Hegel forog a sírjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]