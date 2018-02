Ezt a VIII. kerület maga vallotta be Józsefváros testületi ülésén, a dokumentumokat majd oda is fogja adni a képviselőnek. A politikusok Soros Györgyről vitáztak épp.

Józsefvárosban a bevándorlást szervező irodák létrejöttét elutasító rendelet volt soron, a szavazás előtt pedig felszólalt több helyi képviselő is.

Az Együtt – PM akkori listájáról 2014-ben bejutó Erőss Gábor (most Párbeszéd-politikus) azt mondta, ezzel csak a valós problémákról, például az egészségügy helyzetéről akarja a Fidesz elterelni a figyelmet. Felidézett egy minapi esetet, amikor Lázár Ervin felesége több órát várakozott a sürgősségin, mielőtt meghalt.

Az LMP-s Jakabfy Tamás azt mondta, nem ismeri Soros Györgyöt, csak a plakátokról, Szél Bernadett pedig korábban hiába kérte ki a Soros-tervet a kormánytól, nem adtak neki semmit. Ha Józsefvárosban megvan a dokumentum, Jakabfy is elkérte.

A DK-s Simon György is azt mondta, amíg nem látták, nem tudják áttanulmányozni a Soros-tervet, nem tudják, mit utasítanak el. Így ő is – ahogy Jakabfy – csak tartózkodni tud. Kérte, juttassák el hozzá is a Soros-tervet majd, biztos létezik, mert olyan sok helyen jön szembe. „Olyan sokat emlegetik ezt a tervet, hogy már mindenki elhiszi, hogy létezik. Nem mindenki, csak a hülyék.”

Kocsis Máté erre előbb azt mondta, mindjárt átküldi e-mailben, majd úgy fogalmazott, fenn van Soros honlapján. (Ezek valójában korábban megírt Soros-publikációk.) Később Kocsis Máté fideszes polgármester kifejtette, azért örül, hogy most tárgyalják ezt, mert kiderül, ki mondja fel pártja kampány-mantráját. Arról is beszélt – egy általa meg nem nevezett képviselőnek címezte mondandóját, de ki lehet találni –, hogy aki azt mondja, a Fidesz vagy kifejezetten őmiatta halnak meg emberek a kórházban, „az nem normális, de tényleg nem az.”

Ezt követően tért rá a pszichológiai elemzésről szóló dokumentumra:

Majd ha egyszer eljön az a pillanat, amikor nem kell feltétlenül együtt dolgoznunk, akkor én átadok önnek majd egy dokumentumot négyszemközt, hogy olvassa el. Én készíttettem önről egy pszichológiai átfogó elemzést, és ezt csak önnek majd oda fogom adni. Figyelembe vettük egyébként a Facebook-bejegyzéseit, az írásmintáját, a felszólalásait, a hanghordozását, sok mindent, olvassa majd el, fantasztikus. Segítőleg adom majd oda.

Hozzátette, a sértegetéseket Kocsis nem veszi fel, de „lesz, aki nem lesz ilyen barátságos, régi, harcedzett nyolcadik kerületiek ilyenkor még messzebbre is elmennek, mint amit a kulturált szokások megengednek reakcióként. A finomabbak meg csak simán bíróság elé rángatják.”

A teljes ülést itt tudják megnézni, a másfeledik órától érdemes.