[{"available":true,"c_guid":"e415c04a-55eb-4d4f-a583-6eaf0cfa1026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt annyian töltötték le és regisztráltak a Vero nevű alkalmazásba, hogy a szerverek sem bírták a terhelést.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt annyian töltötték le és regisztráltak a Vero nevű alkalmazásba, hogy a szerverek sem bírták...","id":"20180228_instagram_rivalis_vero_alkalmazas_app","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e415c04a-55eb-4d4f-a583-6eaf0cfa1026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10188832-a109-4d8f-8511-7a503e86c0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_instagram_rivalis_vero_alkalmazas_app","timestamp":"2018. február. 28. 15:03","title":"Már 1 millióan regisztráltak: itt az anti-Instagram, és megőrülnek érte az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b41d396-8fcd-4224-8bff-8656ac6c8f84","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés kérdésére tett javaslatról van szó. ","shortLead":"Az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés kérdésére tett javaslatról van szó. ","id":"20180301_Brexit_May_kiakadt_az_EU_egyik_javaslatan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b41d396-8fcd-4224-8bff-8656ac6c8f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6174b1-e1b5-4689-9159-a662c1ff1199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Brexit_May_kiakadt_az_EU_egyik_javaslatan","timestamp":"2018. március. 01. 17:40","title":"Brexit: May ismét kiakadt az EU egyik javaslatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen kívül a hippocampus neuronjainak szerkezeti változásait is összefüggésbe hozták a H3N2 és a H7N7 törzsekkel.","shortLead":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen...","id":"20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6b9fa2-5c5d-438b-a04f-3d56b3390083","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","timestamp":"2018. február. 28. 15:58","title":"Befolyásolhatja az agy működését az influenza, memóriazavart is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","shortLead":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","id":"20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f33eb5-326e-4624-bb63-b3fe43b10cdf","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","timestamp":"2018. március. 01. 10:49","title":"Szeptembertől migránsok is taníthatnak a bécsi gimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","shortLead":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","id":"20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac4970-56de-4a30-bf0b-2abba2b69ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2018. február. 28. 09:35","title":"Vidnyánszky Attiláé marad a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388e50b-a011-41ae-b0cf-1e87652e232a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DisplayMate laboratóriumi analízise szerint máris megtörtént a trónfosztás, és már nem az iPhone X-nek, hanem egy néhány napha bemutatott mobilújdonságnak van a legjobb kijelzője azok közül, amelyeket valaha is teszteltek.","shortLead":"A DisplayMate laboratóriumi analízise szerint máris megtörtént a trónfosztás, és már nem az iPhone X-nek, hanem...","id":"20180301_displaymate_meresek_a_samsung_galaxys9nek_van_a_legjobb_kijelzoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d388e50b-a011-41ae-b0cf-1e87652e232a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77abf0-aa49-4413-a495-a17a8897e30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_displaymate_meresek_a_samsung_galaxys9nek_van_a_legjobb_kijelzoje","timestamp":"2018. március. 01. 19:00","title":"Itt az új király: ennek a telefonnak van a legszebb képernyője az eddigi összes mobil közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1948dc0c-2048-418f-89c4-721bd18b0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180228_Kedves_olvasoink_Onok_megtalaltak_az_ENSZkampany_kulcsmondatat_megmentettek_a_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1948dc0c-2048-418f-89c4-721bd18b0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ac9dd0-7d4f-450a-a4f7-343d3dfb6e67","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Kedves_olvasoink_Onok_megtalaltak_az_ENSZkampany_kulcsmondatat_megmentettek_a_kormanyt","timestamp":"2018. február. 28. 10:03","title":"Kedves olvasóink, Önök megtalálták az ENSZ-kampány kulcsmondatát, megmentették a kormányt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már inkább, mit mond a kormány arra, hogy a Fidesz egyik fellegvárában vereséget szenvedett, amire Lázár Jánosnak valamit mondania kell megint. Letekeri-e a kormány a Soros-kampányt vagy áthangszereli az ENSZ-re? Vagy mindenre rárak egy lapáttal? Lesznek-e bűnbakok és felelősök? Kövessék velünk a Kormányinfót, hogy lássuk, milyen válaszokat ad Lázár János és Kovács Zoltán ezekre a kérdésekre!\r

","shortLead":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már...","id":"20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ace4154-7d95-400c-bd64-20670de869cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","timestamp":"2018. március. 01. 13:12","title":"MSZP-képviselő tört rá Lázár Jánosra Elios-kérdésekkel a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]