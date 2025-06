Karácsony üzent Magyar Péteréknek: A Fővárosi Közgyűlés az egyetlen hely az országban, ahol a Tiszának nem elég Facebook-posztokat írni, hanem felelősséget is kell vállalni

„Magyar ember az űrben, magyar politika a mélyben – ilyesmi a mai nap esszenciája” – kezdi hosszú posztját Karácsony Gergely főpolgármester Kapu Tibor mai kilövésére utalva. A magyar – közelebbről fővárosi – politika által meghódított újabb mélységgel pedig a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére utalt, amin a Fidesz és a Tisza képviselőcsoportjainak távolmaradása miatt nem szavazhattak az új – egy héten belül esedékessé váló – költségvetésről.

Bizonyos politikusok hozzáállása a fővárosi cégek 27 ezer dolgozójának helyzetét veszélyezteti, állítja posztjában a főpolgármester, hangsúlyozva, hogy ha a hétfői rendkívüli közgyűlésen nem sikerül sorsdöntő kérdésekben – mindenekelőtt a júliustól érvényes költségvetésről – döntést hozni, az nem csak több milliárd forintos kárt okozhat Budapestnek, de a közszolgáltatások ellehetetlenülésével is járhat.

A Tisza és a Fidesz is Karácsony felelősségét hangsúlyozta távolmaradásuk bejelentésekor. Szentkirályi Alexandra szerint a város óriási bajban van, többek közt azért, mert nincs elfogadott költségvetése, közben Karácsony Gergely “főpride mester úr” viszont a Pride szervezésével foglalkozik; ezért csak akkor vesznek részt a Közgyűlés ülésén, ha az önkormányzat nem szervezi meg a Pride-ot, és hajlandó végre a város valódi problémáival foglalkozni.

Csakhogy, amint a mai ülésen megjelent Vitézy Dávid közgyűlési képviselő posztjában fogalmazott, a Pride kapcsán egyetlen frakciónak, a Fidesznek volt indítványa, ők azonban mind a 30 napirenden szereplő előterjesztéshez (az állatvédelemtől a buszsávokon át a cigányzenekar támogatásáig) benyújtottak egy, a Pride megrendezését elítélő módosítót. Ezzel szerinte bohózattá változtatták volna az ülést, ahol így tényleg minden a Pride-ról szólt volna. Vitézy ugyanakkor Karácsony felelősségét is megpendítette az eset kapcsán, kijelentve, hogy a főpolgármesternek újra kellene gondolni a Közgyűléshez fűződő viszonyát, mert az eddigi gyakorlat láthatóan nem folytatható.

A tiszások – akik szerint mai távolmaradásuk „semmilyen mértékben” nem veszélyezteti a főváros működőképességét – egyenesen úgy fogalmaztak posztjukban: „elég volt abból, hogy a főpolgármester a fideszes cirkuszhoz asszisztál, és hónapok óta hagyja, hogy Szentkirályi Alexandra és a közpénzfaló bűntársai ellehetetlenítsék a Fővárosi Közgyűlés munkáját és gúnyt űzzenek a budapestiekből”. Mint írják, képviselőcsoportjuk nem működik közre ebben a cirkuszban. Még azzal is vádolták Karácsonyt, hogy a város számára hátrányos háttérmegállapodásokat köt a Fidesszel és oligarcháival.

A főpolgármester délelőtti posztjában bizonyára ezekre a vádakra is reagálva ír arról, hogy minden politikai testülethez hasonlóan a Fővárosi Közgyűlés is részben színpad is, ezért tudomásul kell venni, ha a másik oldal „olyan politikai stílust választott, amely az aljas hazugságoknak és a színvonaltalan cirkusznak hol röhejes, hol gyomorforgató elegye”. Ha egy politikai fórum demokratikusan működik – amihez ő a Közgyűlés esetében ragaszkodni kíván –, akkor az ilyen politikai akciókkal szemben alternatívát kell mutatni, nem pedig a provokációk elől meneküli. Ráadásul a fideszes botránykeltést a mai ülésen is meg lehetett volna akadályozni, amire ő készen is állt – tette hozzá.

A városvezető azt is felrótta a Tiszának, hogy döntéshozói lehetőségeiket elsősorban kampánycélokra használják. „A Fővárosi Közgyűlés az egyetlen hely ebben az országban, ahol a változás reményét képviselő Tisza Párt döntéshozó helyzetben van. Ez az egyetlen hely, ahol nem elég Facebook-posztokat írni, hanem felelősséget is kell vállalni, döntéseket kell hozni, érvelni, vitázni kell” – fogalmaz.

Karácsony szerint most kiderült, hogy egyes frakciók tisztán hatalmi logika alapján politizálnak a fővárosban, tekintet nélkül a várospolitikai szempontokra. A mai szavazás elmaradása és az emiatt fenyegető problémák ellenére azt írta, hogy nem engedi, hogy a politika egyre alacsonyabb színvonala a város működését veszélyeztesse, és adott esetben a budapestieket is meghívja a hétfői rendkívüli ülésre, hogy a politikusoknak a szavazók előtt is vállalniuk kelljen a felelősséget.