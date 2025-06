Politikai célú támadásra hivatkozva kér segítséget az Európai Uniótól és jogvédő szervezetektől a kormány által ukrán hírszerzőnek nevezett férfi

Az európai intézmények és jogvédő szervezeteknek címezte levelét Ceber Roland, a kárpátaljai megyei tanács képviselője, aki a kormány szerint ukrán hírszerző. Mint írja, szerinte az alapvető emberi jogok megsértése az, hogy 2024-ben hivatalosan kitiltották Magyarországról, illetve a teljes schengeni övezetből.

„A magyar hatóságok szerint ezt az intézkedést azért hozták, mert állítólag találkozókat szerveztem politikai és katonai szereplőkkel, hogy befolyásoljam Magyarország álláspontját az Oroszország és

Ukrajna közötti háborúval kapcsolatban. Ez az intézkedés röviddel azután történt, hogy találkoztam Magyar Péterrel, aki humanitárius segélyt vitt Ukrajnába. Együtt juttattuk el ezt a segélyt a háború által

sújtott gyermekeknek” – fogalmaz levelében.

Szerinte az ő kitiltása, valamint az általa propagandamédiának nevezett sajtótermékekben folytatott, ellene indított lejárató kampány része a magyar kormány Ukrajna elleni szélesebb körű, összehangolt kommunikációs támadásának. Már önmagában az a lépés is bizonyítja a magyar kormány intézkedéseinek abszurditását és aránytalan jellegét, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságot is összehívták állítólagos tevékenysége miatt – írta a levelében Ceber Roland.

Megszólalt a kormány által ukrán kémnek nevezett kárpátaljai férfi Ceber Roland tagadja, hogy kapcsolatban állna az ukrán titkosszolgálattal.



„Szilárdan hiszem, hogy e szankciók mögött a magyar kormány azon kísérlete rejlik,

hogy elnyomja a határokon átnyúló demokratikus erők közötti párbeszédet és együttműködést. Politikai szerepvállalásomat hamisan kémkedésnek álcázták, egyszerűen azért, mert a diplomácia jegyében kapcsolatot tartottam fenn a jelenlegi magyar vezetéssel szemben kritikus személyekkel” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a magyar kormány visszaélt a hatalmával, ő pedig semmilyen lehetőséget nem kapott arra, hogy megfelelő módon megvédje magát.

„Célom az ukrajnai magyar közösség érdekeinek képviselete, az ukrán–magyar kapcsolatok erősítése és az európai integráció előmozdítása” – jegyezte meg, majd felsorolta, hogy milyen kérései vannak a címzettekhez. Mint írja, szeretné, ha független vizsgálat indulna a vele történtek miatt, és ehhez szüksége lenne jogi támogatásra, illetve képviseletre, de azt is kéri, kapjon nyilvánosságot az ügye a nemzetközi emberi jogi szervezetek által „a hasonló, politikailag motivált megtorlások megelőzése érdekében”.

Ukrajna május elején jelentette be, hogy a magyar katonai hírszerzésnek kémkedő ügynököket lepleztek le Kárpátalján. Erre válaszul Szijjártó Péter rögtön ki is utasított két ukrán diplomatát, majd Kijevből is hazaküldtek két magyar diplomatát. Néhány héttel később a bíróság egy hónapra letartóztatásba helyezett egy kémkedéssel is gyanúsított ukrán férfit.