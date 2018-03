"Magyar lidércnyomás: Orbán háborúja Soros ellen" címmel írt véleménycikket Kati Marton, magyar származású washingtoni tudósító a Daily Beastnek.

Marton a CEU kiszorításától indul, leszögezve: az ott tanuló 1500 diák leginkább azt sajátítja el, hogyan legyenek kritikus gondolkodású hazafiak. Ez pedig az Orbánhoz hasonló populisták szemében veszélyes, a CEU pedig megtestesít mindent, amitől félnek: liberális, nemzetközi és többnemzetiségű, és Soros György alapította. Bár az egyetemet ismét akkreditálták öt évre, ez korántsem garancia.

A szerző ezután bemutatja a Daily Beast néhány tízmillió olvasójának Orbán Soros- és migránsellenes kampányát, plakátjait, illetve párhuzamot húz mind a zsidóüldözéseket, mind a kommunista hatalomátvételt kísérő propagandával. Mint írja, mindegyikben a másságtól, a különbözőségtől való félelem volt a közös.

Marton ír arról is, hogy minden bevándorlási hullámmal érkeznek rossz arcok, és az amerikaiak az olasz jövevényeknek köszönhetik Frank Sinatrát vagy Enrico Fermit, de a Sopranos maffiaklánt is. Itt megemlíti az Egyesült Államokba érkező ír, vietnami és magyar bevándorlókat is.

Kati Marton azzal zárja írását, hogy a CEU minden bizonnyal fennmarad, ha nem Budapesten, akkor másutt. Ezzel tartozik azeri, üzbég, pakisztáni és mindenféle diákjainak, akik a saját hazájuk jobbá tételén szeretnének dolgozni. Magyarország jövője azonban nem ilyen megnyugtató.