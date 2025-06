Németországi óriásharcsa-támadás: mennyire veszélyesek az édesvízi bestiák?

Vasárnap mi is beszámoltunk arról a hatalmas, kétméteres harcsáról, amely a németországi Brombach-tóban megtámadott és megsebesített több fürdőzőt is, és végül a rendőrségnek kellett likvidálnia. A Spiegel utánajárt, hogy mennyire jellemző ez a viselkedés a ragadozó halra.

„Ez teljesen atipikus viselkedés volt a hal részéről” – idézi a portál Michael Petzold, közép-frankföldi rendőrségi szóvivőt. A harcsa – annak ellenére, hogy rendkívül nagyra meg tud nőni – alapesetben nem támad emberre. Kivéve, ha fenyegetve érzi magát vagy a fészkét védi. A szakértők arra tippelnek, hogy a németországi esetnél ez utóbbi történt.

Nagy széles szája van, a nagyobb példányok könnyen meg tudják ragadni az emberek végtagjait is MTI / Komka Péter

A portál felidézi, hogy 20 évvel ezelőtt, „Kunó, a gyilkos harcsa” szintén Németországból tett szert nemzetközi hírnévre. A legenda szerint egy drótszőrű tacskót evett meg Mönchengladbachban. 2003-ban a mönchenladbachi tóban egy döglött harcsát találtak, amelyről azt feltételezték, hogy ő Kunó. A halat kitömték és egy múzeumban helyezték el.

A Wikipédia szerint a támadásokról szóló hírek gyakran túlzóak, illetve több esetben csak feltételezik, hogy harcsatámadás történt. A bizonyított esetek többségében pedig nem arról van szó, hogy egy megvadult állat támadt volna ártatlan fürdőzőkre.

Óriásharcsa-fogás Facebook / Sportex Italia

A Kisalföld egy mára archivált cikkben arról számolt be, hogy a Győr közelében fekvő Pér településen egy osztrák horgászra támadt rá egy óriásharcsa. A jól hangzó cím után azonban hamar kiderül: a megakasztott hal a fárasztás egy pontján lefeküdt a mederfenékre (ez nem ritka), ezután a horgász úgy döntött: kesztyűt húz és a zsinór mentén leereszkedik a halhoz, hogy felrángassa. Ez majdnem sikerült is neki, a felszínhez közeledve azonban a harcsa elszabadult majd a csónakba kapaszkodó férfi lábába mart. Az, hogy a megakasztott hal küzd egyrészt természetes, másrészt kicsi az esélye, hogy a mutatványt strandolás közben megismétli valaki.

A népszerű horgász és biológus Jeremy Wade Édesvízi szörnyek című dokumentumfilm sorozatának egyik epizódja is foglalkozik a harcsákkal. Ebben Wade megállapítja, hogy felnőtt emberek elfogyasztásához nem elég nagyok a halak, de gyerekeket simán le tudnának nyelni. A filmhez több olyan jelenetet is felvettek, amikor a harcsák agresszívan viselkednek az emberekkel, köztük egy olyan esetet, amikor egy kifogott hal rátámadt a horgászra, miután szabadon engedték. Azonban ebben az esetben sem arról volt szó, hogy a természetes közegében mozgó hal a semmiből fürdőzőkre támad. De mint az öt strandolót megharapó németországi példány esetéből látszik, akár ez is előfordulhat.

Nem ritka a két és fél méter feletti példány sem

Riadalmat kelthet az emberekben a harcsák mérete is. A faj több évtizedig is élhet, hossza meghaladhatja a 2 métert, súlya pedig a 100 kilót. A legnagyobb példányok a nagy európai folyókban élnek, például az olaszországi Pó kedvelt célpontja a harcsára vadászó horgászturistáknak, de Magyarországon, a Tiszában és a Dunában is fogtak már kapitális példányokat.

Wikipedia

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) rekordlistája tíz 100 kiló feletti kifogott példányt tartalmaz, a csúcsot egy 119,4 kilós harcsa tartja, amelyet tavaly nyáron fogtak ki a Szécsi (Devecseri) tározóból. Az abszolút világrekordról megoszlanak a vélemények, mivel nem minden esetben tudják megfelelően dokumentálni, vagy lemérni a halakat a horgászok.

Sokáig Zsédelyi Attila, magyar horgász 245 centis, majd 135 kilós példánya volt az elfogadott rekord, a Pó folyóból emelte ki 2010-ben. 2023 májusában egy német horgász (szintén a Póban) fogott egy 281 centiméteres halóriást. A fogást elkönyvelő férfi 140 kiló körülire saccolta, de mint írja, az állat védelme érdekében a mérlegeléstől eltekintett. Tavasszal pedig a Telex számolt be egy 287 centiméteres, 137 kilós fogásról. Ez utóbbi sok kritikát kapott a horgász módszerei miatt, mivel a halról megosztott videón látható, hogy egy szigonyszerű tárgy áll ki az állatból.

Log in or sign up to view See posts, photos and more on Facebook.

Az elmúlt években egyre szaporodnak a kapitális példányokról szóló beszámolók, ami mögött a globális felmelegedés is állhat – írja a Spiegel. Az emelkedő vízhőmérséklet jó hatással van a meleget kedvelő állatok, így például a harcsa életére. A magasabb hőmérsékletű vízben gyorsabb az állatok táplálékfelvétele és anyagcseréje. Sok helyen a túlzott szaporodás visszafogása érdekében a kifogott példányokat tilos visszaengedni.

Félénk állat, de veszélyes ragadozó

A harcsa kifejezetten félénk állat, kerüli az embert, napközben a folyók, tavak mélyebb részein tanyázik. Főként éjjel vadászik, ilyenkor azonban kijön a sekélyebb vízbe is, a táplálkozása jellegzetes hangjait a vízparton lehet is hallani. Ezt imitálják az úgynevezett „kuttyogatással”: a horgászok által használt módszer lényege, hogy egy általában fából készült eszközzel csapkodják a vizet. A „kuttyogó” hangtól a harcsák azt hiszik, hogy fajtársaik épp lakomáznak, így nagyobb lesz a „kapókedvük”, ahogy azt a pecások nevezik.

A kunttyogtató használata A misztikusnak tűnő kunttyogtató használata, nem is annyira egyszerű, bár ha tudjuk a módját akkor akár rutinossá is válhat a használata. Ebben próbálok most segíteni.

Félénksége ellenére a harcsa szinte mindent megeszik, amit el tud kapni. Elsősorban halakra vadászik, de nem ritka, hogy a vízbe került patkányokra, egerekre, békákra vagy éppen különböző madarakra – kacsákra, szárcsákra, galambokra – támad.

Rendkívül mohó, minek köveztében olykor el is számítja magát: a nyitóképünkön látható példánynak például egy torkán akadt teknős okozta a vesztét.

Vadászat közben éles hallására, valamint a szájában és annak környékén, illetve az uszonyain, a fejbőrén és a teste elülső részén található számos tapintási és ízlelési érzékelőre támaszkodik. A harcsának apró, sűrű, de rendkívül éles és kellemetlen sérülések okozására alkalmas fogai vannak, a horgászok ezért jellemzően kesztyűvel ragadják meg és emelik ki a vízből, amikor kifogják.

Apró, éles fogak a harcsa szájában, a sérülések elkerülése érdekében a horgászok is kesztyűvel fogják meg a halat Facebook / Black Cat Fishing Hungary

Ha valaki strandolás közben harcsával találkozik, jó eséllyel nem fogja megtámadni. Ennek ellenére érdemes nyugodtan, de határozottan elúszni a közeléből. A hektikus, hirtelen mozdulatok hatása kettős, előfordulhat, hogy az állat elijed, de arra is van esély, hogy kíváncsivá válik.

Fürdőzőkre támadt, öt embert megsebesített egy kétméteres óriásharcsa egy németországi strandon A Brombach-tóban épp a közelben zajló fesztivál vendégei fürdőztek, amikor rájuk támadt egy óriásharcsa. A halat végül a rendőröknek kellett lelőnie.

Nyitókép: Mathias Siebner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP