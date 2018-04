Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerénység, persze. ","shortLead":"Szerénység, persze. ","id":"20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b3ca8-8c62-4869-a232-7c1b0230dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","timestamp":"2018. április. 09. 00:25","title":"Kovács Zoltán különösen reagált a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Így már nem 133, hanem 134 mandátuma lenne a Fidesznek, míg a Jobbiknak 26 helyett 25.","shortLead":"Így már nem 133, hanem 134 mandátuma lenne a Fidesznek, míg a Jobbiknak 26 helyett 25.","id":"20180409_Itt_a_friss_eredmeny_a_hataron_tuli_magyaroktol_95_szazalekot_ert_el_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fbdc7c-16ab-4725-bbd8-bd20101c1897","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Itt_a_friss_eredmeny_a_hataron_tuli_magyaroktol_95_szazalekot_ert_el_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 09. 15:08","title":"Itt a friss eredmény a határon túli magyaroktól: 95 százalékot ért el a Fidesz, 134 mandátuma lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","id":"20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f4fc-82e5-458d-8dc1-37cff49f2a43","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Gulyás Gergely: Száz mandátum felett minden hely ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar vidéket. ","shortLead":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar...","id":"20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c4a4b-3e41-4727-b6f7-f7b508f33827","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","timestamp":"2018. április. 09. 08:50","title":"Lomnici szerint a Fidesz \"realitásvezérelt politikát\" folytatott, ezért nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]