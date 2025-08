Kitört a botrány a CDU-ban, amiért egy képviselője az MCC esztergomi rendezvényén találkozott az AfD vezérével

Financial Times

A populisták törnek előre világszerte, mert megfelelő húrokat pengetnek a választóknál, de Románia a példa, hogy vissza lehet szorítani őket – írja Alec Russell, a lap külpolitikai szerkesztője, aki pont azért tér vissza Nicusor Dan győzelmére, mert azt látja, hogy Chilétől Japánig nyomulnak a demagógok, ellenben harapófogóba kerültek a liberálisok.

Lelket kíván önteni mindazokba, akik elvesztik hitüket, mivel úgy gondolják, hogy az emberek manapság már nemigen szavaznak centrista jelöltre. A románok ugyanis példát mutattak abból, miként kell féken tartani a populizmust. Pedig az ország a haveri kapitalizmus iskolapéldája, amit tetéz, hogy a lakosság jelentős része számára csalódást hozott az uniós tagság.

Ráadásul a térség erősen nacionalista és ezt kihasználják befolyásolásra az orosz automatikus szoftverek. Így nem csoda, hogy első nekifutásra tarolt a populista jelölt, ám utána felbukkant a színen a volt bukaresti polgármester, aki nagy koponya – eredetileg matematikus – és arról nevezetes, hogy elvégzi a rábízott feladatot.

Nicosur Dan vonakodik tanácsot adni centrista társainak, de azt mondja, hogy a legfőbb tulajdonság a hitelesség, miután náluk az emberek már nem bíznak az államban, a hatóságokban. Vissza kell nyerni a közbizalmat. Ezt ő elérte, mert korábban rendbe tette a főváros pénzügyeit. Most az államadósságot kell gatyába ráznia, amihez meg kell szereznie a parlamenti többséget.

Lényeges még, hogy tisztességesen kell beszélni az ellenzékkel is, bármennyire is megosztott a társadalom. Fenn kell tartani a párbeszédet. De emellett, ha szükséges, bírálja a saját oldalát is. Nem szeretne elhamarkodottan véleményt nyilvánítani, ezért mielőtt megszólal, kivár 10-20 másodpercet.