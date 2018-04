Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán kormányszóvivő egy általa mókásnak vélt animált képpel zárta a pártja számára sikeres napot a Twitteren.","shortLead":"Kovács Zoltán kormányszóvivő egy általa mókásnak vélt animált képpel zárta a pártja számára sikeres napot a Twitteren.","id":"20180409_kovacs_zoltan_maris_mokas_hangulatba_kerult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc16fe-a052-4203-86ca-2c8b1e81dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_kovacs_zoltan_maris_mokas_hangulatba_kerult","timestamp":"2018. április. 09. 00:08","title":"Kovács Zoltán máris mókás hangulatba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon lassan akar fogyni.","shortLead":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon...","id":"20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9891b9-471e-4a36-9ce2-5835b579ded9","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","timestamp":"2018. április. 08. 20:46","title":"Pálffy Ilona: Várhatóan fél 10 körül jöhetnek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország főügyésze felszólította a briteket, hogy adják vissza azt a több mint 500 milliárd rubelt (2200 milliárd forint), amelyet az orosz igazságszolgáltatás elől elmenekült orosz polgárok vittek a szigetországba.\r

","shortLead":"Oroszország főügyésze felszólította a briteket, hogy adják vissza azt a több mint 500 milliárd rubelt (2200 milliárd...","id":"20180408_Orosz_uzenet_Londonnak_a_bunozok_maradhatnak_de_a_szazmilliardokat_kerjuk_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d993a-28d9-487d-9039-cc53436d06c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Orosz_uzenet_Londonnak_a_bunozok_maradhatnak_de_a_szazmilliardokat_kerjuk_vissza","timestamp":"2018. április. 08. 13:31","title":"Orosz üzenet Londonnak: \"a bűnözők maradhatnak, de a százmilliárdokat kérjük vissza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juncker-pofon, a baloldallal lepaktáló szélsőjobb, kotkodáló csirkeember – ezekkel a motívumokkal foglalta össze a humorista John Oliver a magyar választásokat megelőző állapotokat.","shortLead":"Juncker-pofon, a baloldallal lepaktáló szélsőjobb, kotkodáló csirkeember – ezekkel a motívumokkal foglalta össze...","id":"20180409_Vasarnap_este_fel_Amerika_Orbanon_rohogott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8837130e-c6a0-4de0-9278-f2529ff5f875","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Vasarnap_este_fel_Amerika_Orbanon_rohogott","timestamp":"2018. április. 09. 11:18","title":"Vasárnap este fél Amerika Orbánon röhögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]