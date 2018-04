A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de az számára is érthetetlen, hogy miért adtak több helyen a nemzetiségi listás szavazólapok mellé pártlistásat is.

Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt a Magyarul Balóval vendége az RTL Klubon hétfő este. Pálffy az átjelentkezett szavazók hosszú, éjszakába nyúló sorairól azt mondta, tudták, hogy sokan lesznek a Bocskai úton, de az utolsó pillanatban már nem tudtak mit csinálni, ugyanis a szavazatszámláló bizottságokat a választás előtti 20. napig kell megválasztani. Mint mondta, este 7 órakor felajánlotta a helyi jegyzőnek, hogy a XIII. kerületből átküldenek bizottsági tagokat, de azt a választ kapta, hogy a jegyző már saját maga akarja megoldani a kialakult helyzetet. Hozzátette, minden kerületben a helyi választási iroda felelős az ottani választásért, ő legfeljebb csak tanácsot adhatott.

Azt is elmondta, hogy már tavaly felhívta a helyi választási irodák figyelmét arra, hogy az átjelentkezettek miatt nagyobb termet foglaljanak el, legyen több szavazatszámláló bizottsági tag és jegyzőkönyvvezető. Megjegyezte, a VII. kerületben (Eötvös utca) nem jelentkeztek át olyan sokan, ezért azt nem tudni, hogy ott mi volt a probléma. Pálffy hozzátette, ő már a 2014-es választás után tett egy javaslatot a parlament törvényalkotási bizottságának arról, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, erről volt ötpárti egyeztetés is, de szerinte a pártokat jobban érdekli az anyagi-jogi része a választásnak, mint a technikai, és végül nem volt meg hozzá a kétharmad, hogy változtassanak a rendszeren. Elmondta, ő most is javaslatot fog tenni, többek között azt fogja javasolni, hogy korábban zárják le az átjelentkezéseket, mert akkor még többet lehetne tenni a sorok elkerüléséért.

Az NVI elnöke kifejtette, azért nem hoztak nyilvánosságra sokáig eredményeket, mert ha a sorban állók megismerték volna a részeredményeket, az befolyásolhatta volna a választást, a pártok pedigg joggal támadnák meg az eredményt. Hozzátette, a Nemzeti Választási Bizottságnak 2014-ben született egy iránymutatása is erről, amely szerint nem lehet nyilvánosságra hozni az eredményeket, amíg az utolsó szavazókör be nem zár, ez pedig rá nézve kötelező.

Az NVI honlapjának összeomlásáról Pálffy azt mondta,

nem az informatika, vagy a nemzeti választási rendszer omlott össze, csak a honlap.

Elmondása szerint januárban állítottak be egy új honlapot, de számoltak azzal, hogy gond lehet, ezért volt egy másik, korábbi verziója is a honlapnak, amelyet végül be kellett üzemelniük a választás napján.

Ezzel kapcsolatban a vizsgálatot elrendeltem, körülbelül két héten belül tudok erről számot adni

- mondta. Hozzátette, a honlap összeomlását egy külső, független cég vizsgálja ki.

Az ingadozó részvételi adatokról Pálffy azt mondta, a választás napján a választásra megjelenteket strigulázták a szavazókörökben, ez alapján adtak ki napközben részvételi adatokat, de ebben benne voltak az átjelentkezettek is. Este azonban az átjelentkezettek borítékjait (220 ezer boríték) nem számolták össze, ezért az ő számuk nem jelenhetett meg a részvételi adatban. Hozzátette, a részvételi adatok ezeknek összeszámolásával mostanra kiegyenlítődtek (a választási iroda honlapja jelenleg azt mutatja, hogy 70,22 százalék ment el szavazni).

Az esetleges csalással kapcsolatban Pálffy azt mondta, szerinte "inkább tudatlanságról" van szó, ami azzal magyarázható, hogy iszonyúan sokan kicserélődtek a köztisztviselők közül is az elmúlt években, a szavazatszámláló bizottságoknak pedig nagyon nehéz dolga van, és nehezen is tudnak embereket találni a bizottságokba.

Hogy miért fordult elő, hogy a nemzetiségi szavazólappal együtt kiadtak listás szavazólapot, az számomra teljes mértékben érthetetlen, hiszen ezt az oktatáson kellett, hogy hallják, és kiadtunk a szavazatszámláló bizottságok számára egy füzetet, amiben leírtuk, hogy ezt nem lehet, és a névjegyzékben is ott volt benne, hogy ki milyen nemzetiségű és milyen szavazólapot kell nekik adni.

A Magyarországra bejelentkezett kettős állampolgárokról az NVI elnöke azt mondta, ha a levélszavazatos borítékot megkapók bejelentkeznek állandó lakosnak, az abszolút elfogadható, de összesen

91 olyan kettős állampolgár volt, akik megkapták a levélcsomagot kint és utána jelentkeztek be. Ők nem kaphatnak listás szavazólapot, csak egyénit, mert a levélben már megkapták a listát.

Hozzátette, az nem a választási iroda dolga, hogy a névjegyzékben meddig szerepel valaki, ez ugyanis a Belügyminisztérium személy- és lakcímnyilvántartásán múlik.

A levélszavazatokról azt mondta, azért volt köztük sok érvénytelen, mert voltak, akik nem ragasztották le a levélszavazatos borítékot, volt, hogy több szavazatot, vagy több nyilatkozatot is tartalmazott egy-egy boríték.

Pálffy végül a lemondását firtató kérdésre azt válaszolta, hogy a választás óta folyamatosan ezen gondokozik.