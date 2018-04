Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától vonultak a Kossuth térre, ahol már besötétedett, amikor véget értek a beszédek. A keménymag maradt, illetve voltak, akik spontán bulit rendeztek utána az Oktogonon. A szervezők bejelentése szerint ezen a héten szombaton folytatják a demonstrációt. ","shortLead":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától...","id":"20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6e5a1-e1bf-4d28-a6f9-11f5d6ddd360","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","timestamp":"2018. április. 16. 12:30","title":"Mi vagyunk a többség: így hömpölygött végig százezres tömeg a belvároson – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti jubileumi telefonjának aranyszínű változatát.","shortLead":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti...","id":"20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c58235-a5c7-42dc-aaef-f1b2a1525103","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","timestamp":"2018. április. 16. 18:03","title":"Fotók: Jön az aranyszínű iPhone X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását, ezért új eljárást kell lefolytatni egy nigériai menedékkérő ügyében, akit a Magyar Helsinki Bizottság képvisel.\r

\r

","shortLead":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását...","id":"20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d60dab-9df8-48bd-b0c6-24352262d7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","timestamp":"2018. április. 16. 13:29","title":"A Helsinki elérte, hogy a hatóság nem használhatja a melegtesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a német kancellár nem jelzi, hogy baj van Magyarországon, sok feltörekvő autokrata vezér érezheti úgy, hogy következmény nélkül bonthatja le a demokráciát – írták Angela Merkelnek.","shortLead":"Ha a német kancellár nem jelzi, hogy baj van Magyarországon, sok feltörekvő autokrata vezér érezheti úgy...","id":"20180417_Nyilt_levelben_vadoljak_Merkelt_azzal_hogy_Orban_bunsegedje_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d681c-99d8-48de-8d9d-eb6307dbd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Nyilt_levelben_vadoljak_Merkelt_azzal_hogy_Orban_bunsegedje_lett","timestamp":"2018. április. 17. 09:46","title":"Nyílt levélben vádolják Merkelt azzal, hogy Orbán bűnsegédje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","shortLead":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","id":"20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdcfe6-fdf9-45eb-8c1e-19025b4b3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","timestamp":"2018. április. 16. 15:11","title":"Schiffer: Nem érdekel, mi lesz az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","shortLead":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","id":"20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7cdd12-2e47-411b-9690-fa9d93923280","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2018. április. 17. 17:02","title":"Szijjártó: Soros nem akarja elfogadni a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]