Orbán: Donald Tusk utál engem

Videós interjút készített Orbán Viktor a Sieci című jobboldali ellenzéki hetilap főszerkesztője, Michal Karwowski, amely azzal indult, hogy a „nemzete nevében” is megköszönte a magyar miniszterelnöknek, hogy „gondoskodott Marcin Romanowski biztonságáról”.

Az ő nézőinek és olvasóinak bizonyára nem kell elmagyarázni, hogy miért így fogalmaz a bűntetőeljárás elől megszökött, hazájában komoly dokumentumok alapján súlyos közpénzmilliárdok rendeltetésellenes elköltésével gyanúsított volt miniszterhelyettesről. Donald Tusk lengyel kormányfő a napokban éppen azért cserélte le az igazságügyi miniszterét, egyben legfőbb ügyészét egy keménységéről ismert és a Sieci által támogatott előző kormány idején üldözött volt bíróra, hogy az ilyen felelősségre vonásokat felgyorsítsák.

A magyar miniszterelnök szintén nem ment bele abba, hogy valójában miért üldözi a lengyel ügyészség Romanowskit, hanem kijelentette: „Elfogadhatatlan, ellentétes a demokrácia és az igazságosság minden erkölcsi értékével” a szerinte ott folytatott „megtorló politika”. Az pedig az Európai Bizottság kettős mércéjét mutatja szerinte, hogy ezt eltűri – ezért „győznünk kell, visszavágni, helyreállítani az erkölcsi egyensúlyt”.

A lengyel elnökválasztást méltatva megjegyezte: Tusknak legfeljebb két éve van hátra. Karol Nawrocki elnökké választása új történelmi esély a közép-európai együttműködés megújítására.

Az egyik kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta a teljes 35 éves pályafutása során mindig jobbközép pártokban működött Donald Tusk lengyel miniszterelnökről:

Szerintem utál engem. Ha valaki bűnt követ el, gyakran jobban gyűlöli azokat, akik nem követték a példáját, mint saját magát. Ő elmozdult a nemzeti, hazafias irányzattól a Brüsszel-barát, Németország-párti, Európai Egyesült Államok felé hajló irányba. Elárulta a hazafias álláspontot, amit én soha.”

Az Európai Unió költségvetéséről ebben az interjúban is elmondta, hogy a tervezet „őrült ötlet”, elfogadhatatlan, mert gazdaságfejlesztés helyett háborús készülődést tartalmaz, és 20-25 százaléka Ukrajnába menne. De ha Lengyelországban visszatér Jaroslaw Kaczynski és Csehországban Andrej Babis pártja, Robert Fico marad Szlovákiában és a Fidesz is győz itthon, akkor az így megerősödött V4-ek meg tudják akadályozni. Az is elhangzott, hogy követeljük a befagyasztott, de nekünk járó pénzeket, és a lengyel újságíró ugyanúgy nem feszegette a befagyasztás okát, ahogy itthon sem szokták azok, akiknek Orbán Viktor interjút ad.

A szomszédban zajló háborúról azt mondta Orbán, hogy nem Ukrajna és Oroszország, hanem a Nyugat és Oroszország között dúl. Szerinte a két nagyhatalom vezetőjének személyesen kell tárgyalnia, és őt meglepné, ha ez két hónapon belül nem jönne létre. Egyébként „a nemzetközi kapcsolatokban az első és legfontosabb dolog a tisztelet”, Volodimir Zelenszkij pedig „Ukrajna megválasztott elnöke, így hát megpróbálok rendesen viselkedni. Tisztelem őt, de szerintem hibázott”, amikor nem hallgatott a figyelmeztetésére, hogy az idő az oroszoknak dolgozik. Kérdés, hogy a lengyel szerkesztő látta-e az ukrán elnök iránti tiszteletről kevéssé tanúskodó, a kormány által pedig minimum megtűrt plakátáradatot Zelenszkijről.

Karwowski kérdésként adta elő, hogy idegen erők a maguk nézeteit akarják pénzért ráerőltetni a népekre közvéleményként, és a magyar kormányfő egyetértett: „A legnagyobb korrupciós botrány, amit valaha láttam”, hogy az EU szuverén országok belpolitikájának befolyásolására költ pénzt. „Meg kell szüntetni ezeket a csatornákat. Mindenképp meg fogjuk alkotni ezt a törvényt”, még ha vitákat vált is ki Brüsszellel, mégpedig úgy, hogy „azoknak a nem kormányzati szervezeteknek amelyek politikai tevékenységet folytatnak, ugyanazokat a szabályokat kell követniük, mint a politikai szervezeteknek” – mondta, utalva az egyelőre jegelt átláthatósági törvényre.

Aki politikával foglalkozik, ne kapjon pénzt külföldről. Ugyanis „ha az ellenzék, az ellenfeleink vagy ellenségeink továbbra is szabadon folytathatják, akkor mi leszünk a vesztesek” – jelentette ki.