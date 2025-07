Egyre többen betegednek meg, mert rosszul használják a légkondicionálót

Komoly veszélyei vannak a túlzott klímahasználatnak, gyorsan megbetegedhetünk miatta, különösen akkor, ha a 40 fokból izzadtan bemegyünk egy hűtött helyiségbe. „Ilyenkor garantált a betegség” – olvasható a Semmelweis Egyetem szerdai közleményében.

Kraxner Helga, az egyetem fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti klinikájának adjunktusa elmondta, hogy a megbetegedések hátterében mindig valamilyen kórokozó áll, ami megtámadja a legyengült immunrendszert, valamint az alsó vagy felső légutakat, és kialakulhat az arcüreg-, orrmelléküreg-, kötőhártya- vagy középfülgyulladás, de akár tüdőgyulladásig is fokozódhat a probléma.

Éppen ezért 24 Celsius-foknál alacsonyabbra ne állítsuk a légkondicionáló berendezést”

– tanácsolja az adjunktus.

Hozzátette, hogy amikor valakinek bedugul az orra, akkor a száján keresztül lélegzik, ezért közvetlenül jutnak be a torkába, gégéjébe azok a kórokozók, amelyeket egyébként az orra megszűrne. Ezért is fordul elő gyakrabban a mandula-, torok- vagy gégegyulladás is az ilyen esetekben.

Kraxner kiemelte: fontos a klímák rendszeres és alapos tisztítása, mert ha hónapokig nem használjuk a berendezést, akkor lecsapódó kondenzvízben elszaporodhatnak a kórokozók, baktériumok és gombák, és ha legközelebb bekapcsoljuk a készüléket, a szennyezett levegőt fújják a szobába. Ez okozhat allergiás típusú betegségeket és súlyos fertőzéseket is.

Vannak olyan betegek is, akiknek javíthat az állapotán a klíma. „A pollenallergiásoknak segíthet, ha okosan, nem túl alacsony hőmérsékletre állítva használják a klímaberendezést, mert az abban lévő légszűrő meg tudja tisztítani a pollenektől a levegőt. Tehát, ha az érintettek allergiaszezonban szellőztetés helyett otthon, vagy az autóban bekapcsolják a légkondicionálót, az még akár kedvező hatással is lehet a tüneteikre, mert pollenekkel kevésbé szennyezett levegő jut a beltérbe. Persze, ez a klíma szűrőjének minőségétől is függ” – mondta a szakember.

