Nyomozást indított a rendőrség Hadházy Ákos Hatvanpusztán kiszúrt kerekeinek ügyében

Rongálás miatt indult eljárás azután, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő autójának kerekeit kiszúrták, amikor körbejárta az Orbán család hatvanpusztai gazdaságát. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Népszava megkeresésére azt is elárulta, hogy szerda délelőttig senkit sem hallgattak ki az ügyben.

Hadházy kedden „terepszemlét” tartott a hivatalosan Orbán Viktor miniszterniszterelnök édesapjának tulajdonában lévő, a területen folyó munkálatok ára és mérete miatt gyakran kritizált birtokon, ahová szombatra tüntetést jelentett be.

Orbán Viktor Hatvanpusztáról: Édesapámnak van egy gazdasága, de még nem működik A miniszterelnök tagadta, hogy az övé volna a Hatvanpusztai birtok, szerinte ugyanis az az apjáé, és még nem is végeztek teljesen az építkezéssel. Elismerte, hogy a napokban honvédségi géppel utazott Tusványosra, de ennek szerinte az az oka, hogy miniszterelnökként járt Romániában.

Ennek során a politikus zebrát ugyan nem látott, de bölényt igen. Erről a Facebook-oldalán adott hírt, és ott számolt be arról is, hogy – állítása szerint – „Orbán smasszerei” három kerekét is kiszúrták. A képviselő azt üzente neki, hogy „menjen a picásába” a közönségének pedig arról beszélt, hogy ne féljenek majd vele tartani a szombati, délután négy órára tervezett demonstráción.

A képviselő a Telex megkeresése után már kedden közölte, hogy feljelentést tesz az ügyben, abban reménykedve, hogy a mezőgazdasági üzem biztonsági kamerái rögzítették, ki járt a környéken az eset idején, ami segíthet beazonosítani a tettest.

Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját.

Nyitókép: Facebook / Hadházy Ákos