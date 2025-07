Republikon-kutatás: A Kutyapártnak és a Mi Hazánknak is vannak még tartalékai a Tisza és a Fidesz szavazótáborán belül

Fidesz–Tisza-küzdelem lesz 2026-ban, és a Tisza áll nyerésre – ezt eddig is tudtuk, de a Republikon Intézet most megnézte a másodlagos választói preferenciákat is. Azt vizsgálták, hogy a két nagy tömb szavazói körében mely kisebb pártok lehetnek a legnépszerűbb alternatívák.