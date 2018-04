Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","shortLead":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","id":"20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bbdf73-1e0f-488f-a408-4e22a12198ca","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","timestamp":"2018. április. 22. 10:22","title":"Egyre drágulnak a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","shortLead":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","id":"20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4a4340-1821-4247-8e48-4b69352dc153","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","timestamp":"2018. április. 23. 15:45","title":"Marcus Aurelius mellszobrára bukkantak Felső-Egyiptomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján miniszterelnök lemondását hozó vértelen forradalom győzelmét. A hatalmi harcot részben az döntötte el, hogy a katonák száz számra törtek ki a laktanyákból, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján...","id":"20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057357db-3e89-44f6-a2ff-67338599262b","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 23. 16:48","title":"Villámforradalom és örömünnep Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dda90c-91d7-4966-b371-7fc4ece03967","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","timestamp":"2018. április. 22. 10:33","title":"Eddig ez a hétvége legjobb mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"itthon","description":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","id":"20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0cd8d2-2f79-4576-9be0-8ca1193f8ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","timestamp":"2018. április. 23. 07:09","title":"Thomas Melia: „Nem értem, hogy tűrhetik ezt a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","shortLead":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","id":"20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0feaf16-fb3a-4ec9-bee0-668462e11f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","timestamp":"2018. április. 22. 19:16","title":"4,5 millió dollárt ad Bloomberg a párizsi klímaegyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","shortLead":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","id":"20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7938c27-e40d-4a12-9027-9b47881cea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","timestamp":"2018. április. 22. 00:35","title":"A liget felé vonulnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]