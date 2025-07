Turul igen, Klimt nem: a rendszer teljes lealjasodását mutatja, ami az örökségvédelemben történik

Miközben a kormány a nemzeti értékek, hagyományok védelmezőjének állítja be magát, a terület lényegében gazdátlan. Lázár János miniszter két éve menesztette a műtárgyfelügyeleti hatóság éléről Buzinkay Pétert, aki két évtizeden át különféle kormányok alatt színvonalasan látta el a feladatát. Helyére egy műkereskedő, Tűzkő Péter lépett, akinek felelőssége aligha kerülhető meg abban a vitában, amelyet a HVG cikke robbantott ki arról: hogyan kerülhetett Magyarországról külföldre egy értékes Klimt-kép?

Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.

A hatósági feladatoknak jelenleg a kulturális javak főosztálya a gazdája Lázár minisztériumában, ezt vezeti Tűzkő. A szóban forgó Klimt-kép ügyében óvatlanul jártak el, mert kiviteli engedély kérése esetén elvileg elég egy fotót csatolni a kérelemhez, de a hatóság a műtárgy megszemléléséről is rendelkezhet. Ezt ők nem tették meg, valószínűleg azért, mert maga a kérelem is csak álca volt. Erre utal, hogy becsült értékeként 50 ezer forintot írtak be, festményhez pedig 1 millió forint alatt nem kell kiviteli engedély. Így a kérelmező kaphatott egy hivatalos igazolást arról, hogy a mű nem kiviteliengedély-köteles.

A műtárgyak, oklevelek, könyvek védettségéről a minisztérium által működtetett Kulturális Javak Bizottsága mond véleményt. Korábban arról is érkeztek hírek, hogy esetleg feloszlatják. Ez végül nem történt meg, de Lázár a MÁV-nál megszokott tempóhoz hasonlóan ezzel kapcsolatban is minden információt igyekszik eltitkolni.