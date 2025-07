Megint új mezszponzora van a Fradinak, de ez sem a Gazprom

Új mezszponzora van a Fradinak: péntek délelőtt jelentették be, hogy megállapodtak az iForex nemzetközi fintechvállalattal. A saját kereskedési platformot is működtető iForex tájékoztatása szerint „a legmodernebb technológiát partnerségekkel kapcsolja össze, hogy valódi értéket teremtsen ügyfelei számára Európában és azon túl is”.

Az együttműködés a Fradi kizárólagos marketingügynökségének, a Sportfive Hungary Kft.-nek a közreműködésével jött létre. Igar András, a Sportfive vezérigazgatója elmondta, hogy az iForex „nem csupán mezszponzorként van jelen, hanem aktív szereplője lesz a klub életének a közös aktivitások és szurkolói programok révén”.

Az iForex Európában más focicsapatokat is szponzorál, együttműködik többek között a holland PSV Eindhovennel és a lengyel Lech Poznańnal is.

A Fradi a tavalyi szezon előtt is bejelentett egy új mezszponzort, akkor a magyar hátterű, alig néhány éve alakult parfümcég, a Superz állt be mögéjük. Korábban felvetődött az is, hogy a Gazprom támogathatja a csapatot, ebből azonban végül nem lett semmi.