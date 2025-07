Még egy különleges hely zár be Budapesten

Bezár a Császármorzsa étterem – jelentették be a Facebookon a tulajdonosok, Bezzeg Anita és Heltovics Éva. A zárás pontos napja még bizonytalan, a poszt szerint augusztusban még nyitva lesznek.

Ugyanott „kulcsrakész Császármorzsa / vendéglátó üzletet” átvételre kínálnak. A bezárás okait nem részletezték. „Az egész Császármorzsa egy gimnáziumi osztálykiránduláson szerzett élményből indult, mikor az egyik osztálytársunk nagymamája császármorzsát csomagolt neki uzsonnára, ami nekünk az otthont és a szeretetet jelentette. Ez az érzés és a lelkesedésünk inspirált eleinte minket, csak tettük egyik lábunkat a másik után, nulla tapasztalattal, aztán azt vettük észre, hogy megnyitottunk. Most ugyanígy lassan formálódott a bezárás gondolata is. Változott a környezetünk, a terveink, aztán most már ott tartunk, hogy Éváék egy hónap múllva elköltöznek. Szóval ezt a posztot nem lehet tovább halogatni” – írták.

A Bartók Béla út és a Gárdonyi tér közelében, a Bercsényi utcában nyitották meg 2022 elején az első Császármorzsa üzletet. 2025 elején csatlakozott be a Lánchíd szomszédságában, a Fő utcán második üzletük, a Kaiserschmarrlerei – Császármorzsa Plus. A különböző feltétekkel választható magyar, grízes és osztrák, palacsintatésztás császármorzsa mellett délben ebédmenüt kínáltak vendégeinknek.