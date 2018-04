Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","shortLead":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","id":"20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68abe9e-5cee-421b-83fc-b96e50de8d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. április. 26. 16:19","title":"Kiderült, miért nem megy reggel óta az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","shortLead":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","id":"20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2787a9-f912-4251-aef4-bcd8c7082e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","timestamp":"2018. április. 26. 13:26","title":"Retteghet az 5-ös BMW? Mutatjuk az új Lexus ES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47154d-d805-4f75-98ed-797c2a78e692","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","timestamp":"2018. április. 26. 11:32","title":"A lefokozott Kósa Lajos a Tv2-n hívta táncba Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","shortLead":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","id":"20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef848bc-778a-4380-b85e-7e791bbdbc20","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Bors: Újra kihallgatták Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak a tesztelésére. ","shortLead":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak...","id":"20180426_valasztasi_honlap_p","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813f720a-77a8-450d-b0ef-2bf1c1c728b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valasztasi_honlap_p","timestamp":"2018. április. 26. 18:00","title":"Még mindig csak keresik a valasztas.hu leállásának okát – és mindezt 18 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják, és egyelőre minden rendben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d615b500-dc3d-46b3-b956-68e71e468106","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az önismeret, a saját szükségleteink és erősségeink tudatosítása elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott élethez – állítja Sylvia Löhken, aki az introvertáltakat már két könyvön keresztül segítette abban, hogy megtalálják a helyüket és a hangjukat egy extrovertált világban. A csend ereje és A csend öröme szerzőjével beszélgettünk.\r

","shortLead":"Az önismeret, a saját szükségleteink és erősségeink tudatosítása elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott élethez – állítja...","id":"20180425_Nyugalom_nem_utalja_az_embereket_csak_introvertalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d615b500-dc3d-46b3-b956-68e71e468106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043b4af-5bf1-4f10-a6ed-41b4eb998a6e","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Nyugalom_nem_utalja_az_embereket_csak_introvertalt","timestamp":"2018. április. 25. 14:30","title":"Nyugalom, nem utálja az embereket, csak introvertált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143c8319-a9ba-4d28-9058-4debbf304442","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csempészt alakító színész elárulta, hány filmre írt alá.","shortLead":"A csempészt alakító színész elárulta, hány filmre írt alá.","id":"20180426_Han_Solo_kikotyogta_a_titkot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143c8319-a9ba-4d28-9058-4debbf304442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2f161e-8b8a-48f7-b747-8f9e753b752f","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Han_Solo_kikotyogta_a_titkot","timestamp":"2018. április. 26. 16:10","title":"Han Solo kikotyogta a titkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]