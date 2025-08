Buzizott és a sírján taposó migránsok miatt aggódott a Magyar Pétert számonkérő helyi Fidesz-alelnök

„A Fidesz választókerületi alelnöke is megtisztelt minket a kérdéseivel Vas megyében, Őriszentpéteren. Szerintem tanulságos 10 perc volt” – ezzel a kommentárral tette ki Magyar Péter a videót, amely 80 napos országjárása egyik állomásán, Őriszentpéteren készült. Itt a Tisza Párt elnöke szokás szerint kérdéseket kapott a hallgatóság soraiból. Ami szokatlan volt, hogy az érintett Vas megye 3-as választókerület fideszes alelnöke is kérdezett – nem is akárhogy.

Mit tervez a migránsokkal, és mit tervez a kerítéssel, mert maholnap már nyugatra is vissza kéne építeni a kerítést, mert előbb-utóbb a migránsok olyan szinten elárasztják Európát, hogy teljesen élhetetlenné válik majd a mi országunk is

– kezdte a kérdező, aki ugyan nem mutatkozott be, de a 24.hu úgy tudja, M. Nagy Dalmának hívják, és korábban függetlenként indult Őriszentpéteren, eredménytelenül (ilyen nevű jelölt a 2014-es polgármester-választáson 65 voksot kapott, a 2019-es képviselőválasztáson pedig nem szerzett mandátumot.)

Magyar Péter megválaszolta mindkét kérdést. Eszerint a déli határkerítést a Tisza meg fogja tartani és megpróbálja majd annak az árát is hazahozni Brüsszelből, de Magyar azt is hozzátette, hogy a kerítés önmagában nem tudja megállítani a migrációt, fontosak a szövetségi rendszerek is, mint az EU és a NATO. Megjegyezte, a hölgy nyilván az illegális migrációra gondolt, mert a legális, gazdasági migráció más, azt Orbánék még segítik is. Az illegális migrációról azt mondta: ebben szigorúak lesznek, a paktumot, a kötelező betelepítési kvótát és az ezzel összefüggő büntetést is elutasítják.

Magyar és a választókerületi alelnök beszélgetése ezután kezdett igazán izgalmassá válni. A hölgy például elárulta, hogy szerinte is akár be is hívhatná Magyart, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét a köztévé, bár rosszallóan megjegyezte, hogy „az ATV-ből is kiszaladt” – ami valóban így történt. Ezután viszont a Fidesz-alelnök belelovallta magát és meglepően erős kijelentéseket tett. Ilyeneket:

„Ha meghalok, nem szeretném, hogy migránsok tapossanak a síromon.”

„Manfred Weber-t én úgy hívom, hogy Manfred véreb – kicsit felcseréltem a betűket.”

Manfred Weberről: „Örülök, hogy nem szerelmes magába, végre valaki, aki nem buzi.”

Ursula von der Leyenről: „Mind a 7 gyerekét örökbe fogadta, egyetlen egyet nem szült.”

„Az egész családom 50 éve Németországban él, pontosan tudják, ki ez az Ursula.”

A beszélgetés végén Magyar Péter megköszönte a hölgynek, hogy eljött és feltette a kérdéseit, valamint azt kívánta, hogy az Őrség olyan is legyen, olyan is amradjon, amilyennek a hölgy szeretné, és megígérte, hogy amikor majd a Tisza átveszi a kormányzást, ezen fognak dolgozni és képviselni fogják kormányon őt is, mint minden fideszes szavazót is.

Itt visszanézhető a teljes videó: