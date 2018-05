Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce098f48-8331-4108-98ed-52f2e6855f4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs több kiszökés a szerelmi területről, és idegenek sem engednek be oda, de ha kell, méret szerint szelektálnak. ","shortLead":"Nincs több kiszökés a szerelmi területről, és idegenek sem engednek be oda, de ha kell, méret szerint szelektálnak. ","id":"20180511_felavattak_a_halracsot_amellyel_vegre_csucsra_jarathatjak_az_ivast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce098f48-8331-4108-98ed-52f2e6855f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbc47ac-e8b3-4282-96dd-8eb7de1c7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_felavattak_a_halracsot_amellyel_vegre_csucsra_jarathatjak_az_ivast","timestamp":"2018. május. 11. 16:28","title":"Felavatták a halrácsot, amellyel végre csúcsra járathatják az ívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai bírósági tárgyaláson újabb részletek derültek ki az egyik fővárosi gimnáziumban, illetve a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futball Akadémián tanító férfi ügyéről.","shortLead":"A szerdai bírósági tárgyaláson újabb részletek derültek ki az egyik fővárosi gimnáziumban, illetve a Budapest Honvéd...","id":"20180510_felesegevel_harmasban_szexelt_diakjaval_egy_budapesti_tanar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29713ff-082a-4be9-ad1b-ffcdcf5556af","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegevel_harmasban_szexelt_diakjaval_egy_budapesti_tanar","timestamp":"2018. május. 10. 06:47","title":"Feleségével és diákjával hármasban szexelt egy budapesti tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle a projektről, mely mélységesen megosztja a német kormányt, az európai közvéleményt és próbára teszi az USA kapcsolatát az Európai Unióval.","shortLead":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle...","id":"20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52b34a-50f1-4f56-a60e-245bb8eaa66f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Megosztja a németeket, szembefordítja az EU-t Amerikával, mégis belevágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","shortLead":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","id":"20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be2e371-cda4-440d-82b7-302745e85148","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 22:05","title":"Nem tesznek feljelentést a református vezetők az őket ért támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1499c02-e31c-4e25-a901-f28e0fd0f241","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatvédők állatkínzás miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"Az állatvédők állatkínzás miatt vonnák felelősségre.","id":"20180510_nem_reagalt_a_felszolitasra_meglotte_a_marylandi_rendor_a_mormotat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1499c02-e31c-4e25-a901-f28e0fd0f241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0687e2f3-1811-446f-9c5f-9607d5d4a43a","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_nem_reagalt_a_felszolitasra_meglotte_a_marylandi_rendor_a_mormotat","timestamp":"2018. május. 10. 05:53","title":"Nem reagált a felszólításra, lelőtte a marylandi rendőr a mormotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","shortLead":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","id":"20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bc8e5a-9531-43c0-9338-0a02637fc6ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","timestamp":"2018. május. 10. 15:21","title":"A nap videója: 12 tonna tejcsoki folyt szét egy lengyel autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]