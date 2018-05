Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert várhatóan le is tartóztatják majd.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert...","id":"20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c238737-c531-4200-84ba-9447b79de4ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. május. 25. 08:12","title":"New York Times: Harvey Weinstein feladja magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","shortLead":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","id":"20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32950f75-9e6e-4f82-9b98-8d7e1ae2f686","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","timestamp":"2018. május. 24. 10:09","title":"Egyre több lakás ragad be a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4e9030-a163-467c-b499-02eeeb686baa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most az amerikai Noblesville-ben dördültek el lövések egy középiskolában. Az első hírek szerint két sérültről tudni.","shortLead":"Most az amerikai Noblesville-ben dördültek el lövések egy középiskolában. Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dbdfd1-ffb8-4e36-9cf9-f7787626b3a8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Webáruházba visszaküldött terméknél nem lehet az eredeti csomagolás meglétéhez kötni a kifizetett ellenérték visszatérítését, és a teljes összeg visszajár, nem csak a vételár.","shortLead":"Webáruházba visszaküldött terméknél nem lehet az eredeti csomagolás meglétéhez kötni a kifizetett ellenérték...","id":"20180525_Igy_verte_at_szamos_webaruhaz_a_fogyasztoit__iteletet_hozott_a_birosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dbdfd1-ffb8-4e36-9cf9-f7787626b3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1be577a-925a-4563-9b4c-c5379253c839","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180525_Igy_verte_at_szamos_webaruhaz_a_fogyasztoit__iteletet_hozott_a_birosag","timestamp":"2018. május. 25. 10:09","title":"Így verte át számos webáruház a fogyasztóit – ítéletet hozott a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]