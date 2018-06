Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.

Soros György magyar nyelven a hvg.hu oldalán megjelentetett cikkében nem kertelt, egyértelműen kijelentette: „új pénzügyi válság közeleg.” Szerinte Európának radikálisan kell cselekednie a túlélésért. Újra fel kell találnia magát. Orbán Viktor is úgy gondolja, jön a válság, de ami még meglepőbb, hogy ezt is mondja. Először a kötcsei piknikről szivárogtak ki olyan hírek, hogy a miniszterelnök szerint a külső környezet változása miatt, ha megszorításokra nem is, de mindenképpen a nadrágszíj meghúzására kényszerülhet a kormány.

Orbán az államapparátust takarékosságra szólította fel, Gulyás Gergely pedig Kormányinfóján arról beszélt, élénkítés helyett a kormány tartalékolni fog, ennek jegyében 50 százalékkal emelni kívánják a költségvetés általános tartalékát. Ez az idei költségvetésben 170 milliárd forintos tétel, vagyis – a céltartalékok nélkül – jövőre 255 milliárdot tehet félre az állam az Országvédelmi Alapba és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre. Hogy – mint Gulyás fogalmazott – felkészüljön az eurózóna stabilitási kockázataira, az egyes országok politikai instabilitása és az amerikai vámintézkedések hatásaira.

© Facebook / Orbán Viktor

A megszorítás szó tabu, de az erőteljes rákészülésből látszik, hogy a Fidesz nem a levegőbe beszél a közelítő válsággal. Nem ijesztget, fél.

Ugyanis az előző nyolc év minden egyes kormányzati lépését – a médiatörvényt, a választási törvényt, az Alaptörvényt és annak módosításait, a magánnyugdíj-pénztári einstandot, a kerítést, minden jogállamiságot csorbító intézkedést – az indokolta, hogy viszonylagos jólét van, makroszinten a költségvetés – ha trükkök százaival is, de – rendben, mikroszinten pedig a béremelés elhozta a viszonylagos anyagi jólétet és a látszólagos biztonságot.

Ez volt az egyetlen legitimációs érv, a hallgatólagos megegyezés. Mi egy kicsivel többet adunk nektek, ti pedig nem pofáztok. Ezért gazdagodhat 10 millió ember előtt 10 milliárdokkal Mészáros Lőrinc, mert a legtöbbek zsebében van valamennyi. Kevés, de van – a hatalom pedig még mutogat is rá, hogy ő tette oda.

Filippov Gábor © Fülöp Máté

Valójában az EU tette oda. Filippov Gábor, amikor a választások után interjút adott a hvg.hu-nak, rámutatott: sok településen hallotta, lehet, hogy a Fidesz lop, de legalább kormányoz, csinál valamit. „A HVG-ben megjelenik, hogy az egész gazdasági fejlődés az uniós forrásokra épül, amelyek mostani elköltési módja felér a jövő eljátszásával. Közben helyben látják az építőmunkásokat, az új térköveket. Azt gondolják, hogy a szocialisták is loptak, de a Fidesz legalább valamit visszaforgat nekik is” – mondta az elemző.

A Fidesz ráadásul az anyagi biztonság(ocska) mellett fel tudta építeni a gyűlöletpolitikát is, mondván, a kerítéssel ők a menekültektől is megvédték az országot, fizikailag is biztonság van. De egy gazdasági válság ellen nem lehet kerítést építeni, nem lehet falat emelni és ezt Orbán is tudja.

„Felhők vannak az égen, és ha azok szerencsétlen módon rendeződnek el, abból lehet válság” – mondta pénteki rádióinterjújában. Szerinte három jel utal arra, hogy valami közeledik: növekedni kezdtek a nemzetközi pénzpiacokon felvehető kölcsönök kamatai, az uniós államok eladósodottsága magasabb, mint a 2008-as világválság idején és az Egyesült Államok még az Európai Unióval is kereskedelmi háborút kezdett.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Ha pedig elfogy az ingyenpénz, akkor nemcsak az állam finanszírozhatósága válik drágábbá, de osztogatni sem lehet majd, amivel megszűnik az egyetlen legitimációs érv – oda a jólét.

Akkor pedig kormányok jönnek és mennek, miniszterelnökök buknak és emelkednek hatalomba. Orbán azzal, hogy nyíltan elmondta, jöhet a válság, kommunikációs előnyt szerzett magának és kormányának. Nem elhallgatta, ahogy Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédben tette („Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni.”), hanem a választói elé állt.

Ha végül Orbán (és Soros is) téved és nem jön a válság, még akkor is mondhatja azt, hogy volt válság, de ő az, aki a menekültek után a pénzügyi összeomlást is megállította. Ha pedig tényleg recesszió lesz, akkor takarózhat majd azzal a nem megszorításoknak nevezett megszorítások közepette, hogy megmondta, előre figyelmeztetett.

A válság minden bizonnyal magával fogja hozni a társadalmi elégedetlenséget is, amely a Fidesz és Orbán Viktor népszerűségét is lejtőre fogja tenni. Ezt megelőzendő előzetes felkészülést jelent a most bejelentett alkotmányos revízió, ami a miniszterelnök szerint akár egy-másfél évig is eltarthat, megnézik, mi vált be a 2011-ben elfogadott alaptörvény rendelkezéseiből, mi válhatott volna be, és hol maradtak szabályozási rések. Menekülés a győzelembe.