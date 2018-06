Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","shortLead":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","id":"20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26771cb1-7a09-4138-b81a-7bd428f443a4","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","timestamp":"2018. június. 12. 19:54","title":"Szelfizés közben halhatott meg egy fiatal pár Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","shortLead":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","id":"20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3bcd1-2fa5-4190-a779-add02d553d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 12. 15:40","title":"A kampányban tojást és tejet osztott, most ő állt ki a hajléktalanság betiltásának ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","shortLead":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","id":"20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a36f4-a6ae-4323-b1d6-42e199f69af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 15:31","title":"Nagyon rossz előjel: halálos balesetet szenvedtek a pénteken érkező 8-as BMW prototípusával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Mindezt akkor, mikor az egekbe szárnyaló lakbérek még több embert lökhetnek az utcára.","shortLead":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás...","id":"20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10d80f-4b2a-4a6b-b145-e8b04c9d18df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 12. 12:33","title":"Alkotmányban tiltaná meg a Fidesz a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","shortLead":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","id":"20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0a548-7ff2-4cb7-9395-97a0464375cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","timestamp":"2018. június. 14. 10:17","title":"Ez a cég készül lenyomni a Disneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok, az vigasztalhat, hogy 2018-ban kimondottan jól alakul a munkaszüneti napok rendje. Sőt, idén rekordszámú hosszú, esetenként nem csak három-, hanem egyenesen négynapos hétvégével is számolhatunk. Utoljára hat évvel ezelőtt volt ilyen jó dolgunk. ","shortLead":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok...","id":"feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e46557a-1214-43c5-8580-2539e00d53f5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Villámkirándulás a hosszú hétvégén? Megoldva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint lehetséges mellékhatás. Minél többféle ilyen gyógyszert szed valaki, annál nagyobb lehet a kialakulásra az esély.","shortLead":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint...","id":"20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475261d6-bef8-4e86-a276-a4ed1a7e6638","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","timestamp":"2018. június. 13. 17:14","title":"Több gyógyszer is felelős lehet a depresszió kialakulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése miatt. ","shortLead":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése...","id":"20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82669dc-c6cf-47a4-86c2-bd014f6b892f","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 18:57","title":"Bűncselekménnyel vádolják Szijjártó politikusbarátját a menekülthajó elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]