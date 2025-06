A Magyar Rádió rejtegeti, az OSA Archívum ingyen közzétette: 41 évnyi műsor lenyomata

A Magyar Rádió archívumát az MTVA gyakorlatilag elzárta az érdeklődők és a kutatók elől.

A súlyos (bár nem széles tömegeket érintő) állítás voltaképpen a hivatalos indoklása is annak, hogy a Blinken OSA Archívum elhatározta, online is hozzáférhetővé teszi egy rejtett kincsét, a Magyar Rádió 1951 és 1992 közötti adásairól készült, szó szerinti átiratokat. A felfoghatatlanul sok, több mint félmillió gépelt (igen, írógépbe pötyögött) oldalnyi szöveg Münchenben készült, a Szabad Európa Rádió (SZER) rádiófigyelő szolgálatánál. Nyelvenként (azaz a magyar mellett a többi szocialista ország rádióit is lehallgatva) és naponta 30–90 oldal készült.

A Szabad Európa Rádió központi hírszerkesztősége Blinken OSA Archívum

Érdekes lesz majd megtudni, mennyire tudják a magyar kutatók, diákok, más érdeklődők ezekkel a leiratokkal kiegészíteni azt, amit eddig szórványosan, rendezetlenül vagy egyáltalán nem tudtak meg. A hiányoknak történelmi okai is vannak: 1956-ban, a Rádió ostroma közben sok archivált felvétel megsemmisült, utána pedig véletlenszerűen alakult, mit és hogyan őriztek meg az írott és hangos anyagok közül.

Baj viszont az is, hogy napjainkban a a Rádió archívuma rendezetlen, ráadásul a kutatókat sok pénzért és sok feltétellel engedik kutatni. Erről nemrég egy könyvbemutató kapcsán írtunk. Ehhez kapcsolódik, hogy a keddi sajtóbemutatón az immár hozzáférhető érdekességek egyikeként épp a csernobili katasztrófa tálalásával kapcsolatos leiratokat ajánlották az újságírók figyelmébe.