A szakkiállítást idén már hetedik alkalommal rendezik meg. Miért hozták létre annak idején?

Az Automotive Hungary kiállítást azzal a céllal hoztuk létre, hogy a magyar autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig az ipar szakmai szereplői találkozhassanak egymással. A találkozások és az együttműködések talán még sosem voltak olyan fontosak az iparágban, mint a napjainkban zajló digitális forradalom során. Az IoT olyan szinten alakítja át a vásárlói szokásokat, a gyártást, a gyártók és beszállítók közötti információáramlást, hogy ezek a folyamatok egyedül már nem menedzselhetőek. Az autóipar szereplőinek még szorosabban kell együttműködni az oktatási és a kutatóintézetekkel, hogy ne maradjanak le a fejlesztésekben. Egyszerűen partnereket kell találni a fejlődéshez.

A rendezvény évek óta nagy érdeklődésre tart számot: hogyan készülnek az idei évre?

Tavaly 16 országból több száz kiállító vett részt az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói – MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai, valamint az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás közel 30.000 négyzetméteres területén az A és G pavilonban. Idén – a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai kiállítás nélkül, hiszen azt minden páros évben szervezzük – 250 kiállító megjelenésére számítunk. Ez egy stabil szám és az elmúlt évek hullámzásai ellenére is azt mutatja, hogy rendezvény továbbra is az ipar és az autóipar egyik legfontosabb eseménye Magyarországon.

A világjárvány után tapasztaltunk némi visszaesést, de ezt fokozatos visszaépülés követte, most pedig a gazdasági helyzet miatt sok cég újra gondolja, hogyan és milyen formában vesz részt egy ilyen rendezvényen. Az a tendencia, hogy egyre inkább a szakmai kapcsolatok építésére, a konkrét üzleti lehetőségek kiaknázására helyezik a hangsúlyt a cégek.

Baranyai Gergő kiállításigazgató Hungexpo

Egy szakkiállítás új megrendeléseket, új üzleti partnereket hozhat, bővíti, megerősíti a kapcsolatrendszert, és kitekintést nyújt arra, hogy az iparág meghatározó szereplői merre tartanak. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik megjelenésükkel új munkatársaikat igyekeznek megtalálni a kiállítás négy napja alatt. Bármelyik szempont lehet fontos, hiszen minden vállalat más helyzetben van. A kiállítás tartalmi fejlődése követte az iparág változásait és olyan programokat és találkozási lehetőségeket nyújt, amelyek segítenek a szakembereknek, hogy válaszokat találjanak a kérdéseikre. A fenntarthatóság, az innováció és az automatizáció idén is kiemelt szerepet kapnak.

A kiállítók standjain túl szakmai programokkal is készülnek.

Idén több konferencia helyszínen kínálunk programokat, így az események párhuzamos szekcióban zajlanak majd. A rendezvény első napján a hivatalos kiállítás nyitóünnepség mellett a BPMK által szervezett mérnök kamarai konferencia és szakmai továbbképzés, valamint a Magyar Gépjárműipari Egyesület éves közgyűlése várja az érintetteket.

A kiállítás második napján a Magyar Műanyagipari Szövetség IV. éves műanyagipari rendezvényének adunk helyet, emellett az Olasz Ipartestület – Olasz polimerek az autóipar jövőjéért címmel szervez konferenciát. Az Automotive Hungary kiállítás harmadiknapján, csütörtökön pedig a HIPA – MAGE -MAJOSZ szervezésében B2B találkozót tartunk több nagyvállalati beszerző részvételével.

Az állandó kiállítás részeként idén is itt gyűlnek össze a kiemelkedő járműipari mérnökhallgatók. Több mint 10 éve indult útjára a Techtogether versenysorozat: az Autopro által szervezett versenyekre olyan egyetemi csapatok kapnak meghívást, amelyek jó eredményeket értek el egyéb járműépítő versenyeken.

Az eseményre nagyjából 250 versenyző mellett 500-1000 hallgató szokott eljönni látogatóként. A verseny alapelve, hogy a hallgatók a rendezvényt támogató járműipari vállalatok elméleti és gyakorlati feladatait oldják meg a helyszínen. Így az új munkaerőt kereső HR-szakemberek képet kapnak a hallgatók valós szakmai képességeiről a vállalat számára fontos területen.

Mindezek mellett az egyik leglátványosabb program a kiállítás-együttesen az úgynevezett Application Zone integrated by Hunify Laboratories lesz, ahol 9 cég együttműködésével egy komplett, automatizált minigyárat rendezünk be, ahol a különböző technológiák úgy kapcsolódnak össze, hogy a szakemberek megismerhessék a gyártás részfolyamatait, megnézhessék a gyárban megtalálható cégek termékeit, szolgáltatásait működés, gyártás közben. 2025-ben az Application Zone kiállítói: AMSY Jelöléstechnikai Kft., B Consulting Kft., DMG MORI Hungary Kft., FANUC Hungary Kft., MOSCA Direct Hungary Kft., Renishaw Hungary Kft., Tech-Con Hungária Kft., Yamazaki Mazak Magyarország. Az Ipar Napjai Application Zone rendszerintegrátora pedig a Hunify Laboratories Kft. A kiállítás-együttes programjaihoz csatlakoznak a kiállítók is szakmai bemutatókkal, előadásokkal, workshopokkal.

Egy ilyen sokszínű és nagy volumenű rendezvényre hány látogatót várnak?

Tavaly a három kiállításra közel 14 000 ember látogatott el, idén arra számítunk, hogy a két kiállításon több mint 10 000 szakmai látogató vesz majd részt.

A kiállítók az idei évben is termékdíjpályázaton indulhattak: hogy alakult a verseny?

Szakkiállításainkhoz hagyományosan nagy presztízsű termékdíjpályázatok kapcsolódnak, ez esetben is erős volt a mezőny. A pályázatok benyújtása lezárult, most a szakmai zsűrin a sor.

A tartalom a Hungexpo megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.