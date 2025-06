A Voks2025 eredményéről kérdeztük a kormányt, amire azt válaszolták, hogy nem feltételezik az emberekről, hogy csalni akarnának

Pénteken, vagyis június 20-án jár le az Ukrajna EU-tagságáról zajló véleménynyilvánító szavazás, a Voks2025 határideje. A Kormányzati Tájékoztatási Központtól (KTK) szerettük volt megtudni, hogy mikor várható az eredmények bejelentése, illetve azt ki, hol és milyen formában fogja megtenni.

Bár az esetleges visszaélésekről nem kérdeztük a KTK-t, a választ mégis így kezdték:

A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé. Mi nem azt feltételezzük, hogy csalni akarnának, hanem azt, hogy élni kívánnak a véleménynyilvánítás lehetőségével egy nagy horderejű kérdésben.

Hozzátették: az online szavazást azért tették elérhetővé, mert több mint 20 ezer panasz érkezett a kormányhoz „elveszett vagy ellopott” szavazólapokról. Szerintük a postai íveknél megakadályozza a visszaélést, hogy a szavazólapot biztonsági papírra nyomtatták, az eddig beérkezett szavazatok 90 százaléka pedig papíralapú, így „azok súlya a döntés kimenetelében abszolút érvényű”.

Arra hivatkozva, hogy a szavazás még folyamatban van, további tájékoztatást nem adtak. Azt írták: „A szavazás lezárását követően az eddigi gyakorlatnak megfelelően az információkat közzétesszük”.

Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.

Orbán Viktor március elejei jelentette be, hogy megkérdezik a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról, majd közvetlenül március 15. előtt be is mutatták, hogyan néz majd ki a „faék egyszerűségű” nemzeti konzultációs ív, és biztos, ami biztos alapon a kezdeményezést egy erős plakátkampánnyal is megtámogatták, illetve voltak olyanok – például az Építési és Közlekedési Minisztérium dolgozói vagy a katonák –, akiknek felhívták a figyelmét, hogy ne felejtsenek el szavazni.