Nem találták meg Hankó minisztert a kutatóközpontok leválasztása ellen tiltakozó kutatók

A Honvéd utcában gyülekeztek pénteken délután a kutatóhálózat szétszakítása ellen tiltakozó kutatók, hogy átadják Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) csütörtöki fórumán elfogadott nyilatkozatot.

A hét elején írtuk meg, hogy az ELTE megkereste a HUN-REN vezetését azzal, hogy szívesen átvenné annak négy, humán- és társadalomtudományi kutatással foglalkozó egységét (Bölcsészettudományi, Nyelvtudományi, Társadalomtudományi, valamint Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont).

Információink szerint a kérés egészen felülről, Orbán Viktortól érkezett, a HUN-REN elnöke, Gulyás Balázs azonban nem akarta nevére venni az öncsonkítást, ezért született az a döntés, hogy hivatalosan az ELTE kéri az intézeteket.

Péntek délután fél háromra mintegy száz résztvevő gyűlt a minisztérium épülete elé, akiknek a szervezők a napközben közzétett ábrát osztogatták, amin az látszik, hogy az érintett kutatóközpontok munkatársai milyen arányban támogatták vagy ellenezték azt, hogy az ELTE-hez csatolják őket.

Az említett ábra egy tüntető kezében Veres Viktor

Ezeket a nyomtatványokat aztán a résztvevők feltartották, amíg Gerő Márton, a TDDSZ elnökségének tagja beszélt. Gerő röviden ismertette a helyzetet, majd elmondta: „még sosem láttuk, hogy a magyar állam ilyen gyorsan és hatékonyan döntést tud hozni” – utalva ezzel arra, hogy a négy kutatóközpontot hétfőn értesítették arról, hogy szeptember 1-től már az ELTE alá tartoznának.

Ezután Gerő felolvasta a nyilatkozatot, majd átadta a szót Péter Lászlónak, az MTA doktorának. „A tudás hatalom, ennyit sajnos azok is tudnak, akik a tudásnak nincsenek birtokában, csak a hatalomnak” – kezdte beszédét Péter László, aki ezután arról beszélt, hogy a kutatóhálózat átszervezése felesleges.

Gerő Márton (balra) és Péter László Veres Viktor

Ezután Lőrincz Viktor, a TDDSZ felügyelőbizottságának tagja következett, aki hasonló témákról mondott beszédet, illetve lefordította a nyilatkozatot, hogy Hankó miniszter úr is értse: „Soros, Brüsszel, Soros, Soros, Brüsszel” – mondta, majd hozzátette: nagyjából ez az a szint, amin a miniszter kommunikál, így ezt talán ő is érti.

A felszólalók beszédeit a tömeg néha skandálással szakította félbe. „Nem hagyjuk!”, „Az egységet mi jelentjük!”, „Mondjanak le!”, kiabálták felváltva. A beszédek után Gerő egyedül bement az épületbe, ahol az osztályvezetőnek tudta átadni a nyilatkozatot, aki megígérte, hogy azt eljuttatja a miniszternek.

Veres Viktor

Ezután a résztvevők átvonultak a HUN-REN székházhoz az Alkotmány utcában, ahol szintén beszédeket mondtak a szervezők, illetve újra felolvasták a petíciót is. A tömeg itt is hasonló módon, skandálással szakította félbe a felszólalásokat.

A HUN-REN székházának ajtaja zárva volt, a csengőket is leszerelték, de némi skandálás és kopogtatás után kijött egy biztonsági őr. Az nem derült ki, hogy Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke az épületben van-e, mindenesetre nem jött ki a tüntetőkhöz átvenni a nyilatkozatot.

A nyilatkozat átadása a osztályvezetőnek Veres Viktor

A biztonsági őr arról tájékoztatta a szervezőket, hogy ahogy korábban a minisztériumnál, egy ember itt is bemehet átadni a nyilatkozatot, de a szervezők némi tanakodás után úgy döntöttek, hogy inkább kint maradnak és tovább skandálnak, hátha mégis kijön az elnök. Erre nem került sor, nagyjából fél óra skandálás után a tüntetés résztvevői elkezdték kiragasztani a kinyomtatott nyilatkozatot, valamint a kutatóközpontok dolgozói körében készített felmérés eredményeit mutató papírokat a székház ajtajára és ablakára.

A szervezők ezután hivatalosan lezárták a tüntetést és felszólították az embereket, hogy menjenek békésen haza. Négy óra környékén az emberek el is indultak hazafelé.

A tiltakozásra a HUN-REN irányító testületének (IT) ülése előtt került sor. Az IT a központok elszakítása mellett tárgyalni fogja Freund Tamás MTA-elnök felvetése nyomán azt is, hogy ha mindenképpen szét akarják darabolni a kutatóhálózatot, akkor adják vissza a humán intézeteket az Akadémiának.

Korábban arról írtunk, hogy kicsi az esélye annak, hogy a testület szembemegy a kormány elvárásaival. Ezt erősíti, hogy az előzetes tervekkel ellentétben a kutatóközpontok és a kutatóintézetek főigazgatói mégsem állnak ki közösen a terv ellen.

A tüntetés után megkérdeztük Gerő Mártont arról, mi a tervük arra az esetre, ha az IT úgy dönt, hogy a négy kutatóközpont leválik a HUN-REN hálózatról. Gerő válaszában elmondta, hogy egyelőre nincsenek konkrét terveik, amennyiben ilyen döntés születik, úgy módosítani kell majd az ELTE alapító okiratát, majd ezután a jelenlegi szabályok alapján az intézmény rektora hozhatja meg azt a döntést, hogy átveszi-e a négy kutatóközpontot. Azt Gerő nem tudta megítélni, hogy a folyamatba milyen beleszólása lehet majd az egyetem szenátusának, de azt hangsúlyozta, hogy akármi is lesz, ők folytatják a tiltakozást.

Korábban megírtuk, hogy az ügy következő fordulója hétfőn lesz, ekkor dönt ugyanis az ELTE szenátusa a kutatóközpontok átvételéről. Ez csak formalitás, mert ilyen jellegű és költségvonzatú döntést csak a fenntartó hozhat, ám a szenátus ellenében nehéz volna az intézeteket átadni az egyetemnek. Forrásaink szerint azonban nincs nagy valószínűsége, hogy a szenátus ellenállást mutat majd.

A HUN-REN szétszedésével sem a kutatóintézetek, sem az Akadémia nem ért egyet. Erről, az ELTE szerepéről és potenciális forgatókönyvekről az elcsatolt kutatóközpontok jövőjét illetően alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Nyitókép: Veres Viktor