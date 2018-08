Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban szélsőjobboldali huligánok vadásztak mindenkire, aki külföldinek látszott. A bűncselekmény és az arra adott radikális \"válasz\" elérte az országos politikát.","shortLead":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban...","id":"20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d5e18-63b2-4971-b2a1-6267a547c8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:46","title":"Gyilkosság és önbíráskodás: szükségállapot egy keletnémet városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","id":"20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1840c57-2f66-41a1-9412-cfcbec918a62","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:33","title":"Farkasszemet néz egy őzzel – így nyaral az idén Vlagyimir Putyin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","shortLead":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","id":"20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4855aa25-cb62-4573-b1ad-1065245f0e91","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"Kétmillió euróért igazolhatott új csatárt a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz az egymással kapcsolatban nem álló embereket.","shortLead":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz...","id":"20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12a68f4-4e2b-4ed3-a175-833d424a276d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:03","title":"Új ötletet dobott be a Facebook: minden profilon látszik majd, mi bennünk a közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben. Most pedig újra gyártásba kerül a kocsi.","shortLead":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben...","id":"20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be16449-6105-4919-84a0-51c89b36125b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:41","title":"Gépfegyver nélkül, de újra gyártják James Bond legendás Aston Martinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","shortLead":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","id":"20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972bf522-c896-41e0-afdb-4da023091676","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:25","title":"Szokjon hozzá: életbe léptek a Wizz Air új poggyászszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7635c0-4917-4b97-9e6f-ac6eb5b16a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A billentyűsnek egyre nehezebb hinnie a gyógyulásban. A harcot azért nem adja fel.","shortLead":"A billentyűsnek egyre nehezebb hinnie a gyógyulásban. A harcot azért nem adja fel.","id":"20180828_Benko_Laszlo_vegrendelet_rak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7635c0-4917-4b97-9e6f-ac6eb5b16a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac2e588-6797-4393-b591-ba62a8cb70ea","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Benko_Laszlo_vegrendelet_rak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:09","title":"Benkő László: Már a végrendeletemet is megírtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]