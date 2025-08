Magyarországról kitiltották, a lengyeleket nem zavarja, a spanyolok ünneplik: a Kneecapet tárt karokkal várják Európa-szerte

Péntek este a katowicei Off fesztivál sztárfellépőjeként lép a színpadra a Kneecap, az az északír zenekar, amelynek a Hamászt éltető megnyilvánulásai Magyarországon is botrányt keltettek, míg végül a magyar kormány egyszerűen kitiltotta a zenekar három tagját. Így a Sziget Fesztiválra tervezett fellépésük is elmarad.

A péntek esti lesz a zenekar első fellépése a kitiltás óta – amelyre akkor egy elég erélyes X-poszttal reagáltak. A bejegyzést a „Free Palestine”, az ír „Tiocfaidh ár lá” (Eljön a mi időnk) és a „Fuck Viktor Orban” felkiáltásokkal zárták – nagy kérdés, hogy a ma esti koncerten szentelnek-e még egy-két jó szót a magyar kormányfőnek.

A magyarországi felzúduláshoz képest a lengyeleket igazából nem hozta lázba a fellépés híre, a koncert előtt a legnagyobb kérdés így valóban az, mi történik a színpadon, és a trió kinek szegezi majd mai provokációit.

A katowicei fellépés egy rövidebb szünet után újrainduló turné állomása, a zenekar naptárja mostantól tele van koncertidőpontokkal. A lengyelországi koncert után többször szerepelnek Franciaországban, fellépnek Belgiumban, Norvégiában, Hollandiában és Ausztriában is. Erre az évre még 45 koncert van a tervben, ebből elmarad a magyarországi koncert az idegenrendészeti törvény miatt, illetve a szervezők törölték a berlini és a kölni fellépésüket.

A Kneecap tehát sorban adja a koncerteket annak ellenére, hogy palesztinpárti nyilatkozataik miatt folyamatosak a politikai botrányok körülöttük, és a brit kormányfő, Keir Starmer is úgy nyilatkozott, „nem helyes” megtartani a koncertjeiket. A magyarországi kitiltás jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, de egyelőre nem követi más ország a magyar példát.

Franciaországban két koncertet is tartanak a tervek szerint, egyet augusztus közepén a Cabaret Vert fesztiválon és egyet a Rock en Seine fesztiválon, a hónap végén. A második rendezvényt Saint-Cloud önkormányzata eredetileg 40 ezer euróval támogatta volna, de miután a testület értesült a Kneecap részvételéről, megvonta a finanszírozást. A döntés még a magyarországi tiltás előtt született és július 16-án hozták nyilvánosságra.

Az indoklás szerint az önkormányzat nem finanszíroz politikai rendezvényeket, nem támogatja az erőszakra való felbujtást, például a parlamenti képviselők meggyilkolására való felhívást – függetlenül attól, hogy milyen etnikumú érintettekről van szó. Attól is elzárkóztak a hely döntéshozók, hogy egyeztessenek a Rock en Seine szervezőivel: hangsúlyozták, nem akarják befolyásolni a szervezés szabadságát. Mathieu Ducos fesztiváligazgató nem kommentálta a döntést, de nem is vonja vissza a Kneecap meghívását. Az AFP hírügynökségnek úgy nyilatkozott, a rendezvény összköltségvetése 17 millió euró.

Athénban július közepén láthatták a rajongók a Kneecapet, több mint 30 ezer ember váltott jegyet a koncertre. A „spártai” technikai körülmények között (különösebb show-elemek, óriáskivetítők, fényorgonák nélkül) koncertező északíreket kitörő lelkesedéssel fogadták a görögök, noha a zenekar közvetlenül a Glastonburyben rendezett fesztivál és az azt övező politikai botrány után érkezett ide. Liam Óg Ó hAnnaidh beszélt is görög közönségének az ellenük indított eljárásokról és arról, hogy bírósági tárgyalása lesz augusztus 20-án Nagy-Britanniában. Arra kérte követőit, hogy aki teheti, menjen el személyesen, és a bírósági tárgyalás helyszínén fejezze ki a szolidaritását. (A vádat időközben visszavonták.)

A görög sajtó kiemelte, hogy a Kneecap körüli antiszemita vádakra azért nincs érdemi reakció Görögországban, mert olyan politikusok fogalmaznak meg ilyeneket, mint Adonisz Georgiadisz egészségügyi miniszter. A szélsőjobboldali politikus most kiváló kapcsolatokat ápol Benjamin Netanjahuval, néhány éve azonban még antiszemita és holokauszttagadó kijelentéseivel okozott botrányt.

Spanyolországban a görögországihoz hasonló a Kneecap népszerűsége, amelyet az is táplál, hogy a baszk és katalán függetlenségi mozgalmak támogatói szövetségesüket látják az írekben. A Bilbao BBK Live fesztiválon az ír nyelvi egyenjogúsítási mozgalomban is aktív bandatagok külön felszólaltak a baszk és katalán nyelv védelme érdekében.

A Kneecap azután kapott meghívást Spanyolországba, hogy glasgow-i fesztiválfellépésüket törölték. „Nem itt kellene lennünk ma este, de baszk nővéreink és fivéreink tárt karokkal fogadtak” – fogalmazott az együttes az X-en közzétett posztjában. A baszk fesztiválvezetés követte az együttes körüli vitákat, de kitartott a meghívás mellett: „Mindig lesz hely azoknak a hangoknak, amelyek kényelmetlen kérdéseket tesznek fel, és amelyeket nem lehet elhallgattatni. A Kneecap jelenléte kulturális ellenállás, a szólásszabadság és azoknak a bátraknak az ünnepe, akik felszólalnak az igazságtalanságok ellen” – közölték.

Csehországban nem volt ilyen támogató a légkör a Kneecap júniusi fellépése körül. Igaz, a jelentős figyelmet az is magyarázta, hogy az egyik legnagyobb cseh fesztiválon, a Rock for People nevű rendezvényen léptek fel. A tervezett koncert miatt tiltakozott a csehországi zsidó hitközségek szövetsége: „A szólásszabadságnak vannak határai. Az erőszak dicsőítésének, a gyilkosságra való felbujtásnak és olyan szervezetek támogatásának, amelyek más nemzetek megsemmisítésére törekszenek, nincs helye a nyilvános térben. A Kneecap jelenléte a fesztiválon nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, hanem veszélyes is – mert elfogadhatóvá teszi a gyűlöletet, az antiszemitizmust és normalizálja az erőszakot” – állt Karol Efraim Sidon főrabbi és Petr Papoušek, a Csehországi Zsidó Közösségek Szövetségének elnöke által közzétett nyílt levélben.

A koncertszervezők tudomásul vették a tiltakozást, de jelezték, hogy a Rock for People apolitikus fesztivál, és maradéktalanul tiszteletben tartja a művészi alkotás szabadságát, a fellépők személyesen viselnek felelősséget a megnyilvánulásaikért és a jogkövető magatartásukért.

A széles körű és éles társadalmi vita ellenére a Kneecap végül fellépett Csehországban, és hasonlóan a görögországi és spanyolországi koncerthez, a színpadról bírálta Izrael gázai hadviselését. Az írek szerint a gázai övezetben Izrael népirtást követ el, és ez olyan bűncselekmény, ami ellen tiltakozni kell.

A fesztiválnak otthont adó Hradec Králové-i városi tanács napirendjén is megjelent ez az ügy. Az önkormányzat elé Denis Doksanský, a Fidesszel közös EP-frakciót alkotó ANO politikusa terjesztette a Kneecap fellépését, mert úgy gondolta, a fesztivál ezzel palesztinpárti eseménnyé vált.

A testület végül nem bocsátotta vitára a felterjesztést. Pavlína Springerová polgármester megjegyezte, hogy Hradec Králové elhatárolódik az antiszemitizmus minden formájától, de maradéktalanul tiszteletben tartja a művészi szabadságot. „A zene gyakran a véleménynyilvánítás eszközeként szolgál. És ez legitim egy demokratikus társadalomban” – tette hozzá a városi vezető.

Jiří Hlinka a fesztiválszervezőket képviselve hangsúlyozta, hogy a Kneecap nem sértette meg a cseh törvényeket. „Terrorelhárító egységünk ott volt közvetlenül a helyszínen. Jogászokkal, szakértőkkel, rendőrökkel dolgoztunk együtt. A zenekar menedzsmentje tudta, hogy ha megsértik a törvényt, a fellépést megszakítják, vagy a zenekart büntetőjogi felelősségre vonják” – magyarázta a képviselőknek. Azt is hozzátette, a Rock for People vendégeit művészi teljesítményük és nem politikai nézeteik szerint választják ki.

A cikk a Pulse európai újságírói együttműködés keretében készült.

Nyitóképünkön a Kneecap tagjai a Glastonbury fesztivál negyedik napján, 2025. június 28-án. Fotó: AFP / Oli Sraff