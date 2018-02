[{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szép volt, most már okos is lett Budapest: átadták azt a hálózatot, mellyel a cégek távolról is hatékonyan kapcsolódhatnak a különböző IoT-szenzorokhoz. Állatenyésztőktől a közműszolgáltatókig mindenkinek egyszerűbb lesz. ","shortLead":"Szép volt, most már okos is lett Budapest: átadták azt a hálózatot, mellyel a cégek távolról is hatékonyan...","id":"20180202_Nem_kell_tobbe_oraleolvasassal_bajmolodnunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f79c967-5775-4e06-96fd-b7a11a191afd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180202_Nem_kell_tobbe_oraleolvasassal_bajmolodnunk","timestamp":"2018. február. 02. 12:58","title":"Nemsokára elfelejthetjük a rutint: az IoT leolvassa helyettünk a villany- és a gázórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","shortLead":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","id":"20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0623e5-6d88-4aea-a74f-451d6d1752e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","timestamp":"2018. február. 02. 09:21","title":"A múltba tolatva: Steven Tyler újra 25 éves lett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa451-f128-4e58-b23c-bce5dbf2313f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG Extra Business cikkében a reklámbizniszben dolgozó Kenczler Marci mesél a kreativitás és a maximalizmus kapcsolatáról.","shortLead":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG...","id":"20180201_kenczler_marci_maximalizmus_kreativitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa451-f128-4e58-b23c-bce5dbf2313f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d86b7-933f-465f-949d-616dc6aae959","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180201_kenczler_marci_maximalizmus_kreativitas","timestamp":"2018. február. 01. 13:15","title":"„A tökéletesség szubjektív dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c916295-dd20-4442-9d06-9dd3c4d79950","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Február végéig lehet szavazni a fákra, a 300 éves magyar jelöltet egyszer fel is gyújtották. ","shortLead":"Február végéig lehet szavazni a fákra, a 300 éves magyar jelöltet egyszer fel is gyújtották. ","id":"20180201_Egy_szelidgesztenye_versenyez_iden_magyar_szinekben_az_Ev_Faja_versenyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c916295-dd20-4442-9d06-9dd3c4d79950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23289d0-8005-4b35-8aea-38a6c070dfb9","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Egy_szelidgesztenye_versenyez_iden_magyar_szinekben_az_Ev_Faja_versenyen","timestamp":"2018. február. 01. 12:31","title":"Egy szelídgesztenye versenyez idén magyar színekben az Év Fája versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Országlásának két és fél évtizede alatt mindig kifogástalanul cselekedett – állított ki önmagáról bizonyítványt 1945-ös kihallgatásakor Horthy Miklós, akinek mai, botrányt kavaró hódolói csak a történelmi tényeket hagyják figyelmen kívül - írja a HVG.","shortLead":"Országlásának két és fél évtizede alatt mindig kifogástalanul cselekedett – állított ki önmagáról bizonyítványt 1945-ös...","id":"20180201_Tenyleg_hos_allamferfi_volt_Horthy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9103a76e-6cc0-4287-99ed-b2f8c2aa3cf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Tenyleg_hos_allamferfi_volt_Horthy","timestamp":"2018. február. 01. 12:16","title":"Tényleg hős államférfi volt Horthy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28996aa1-e847-4905-a07d-c3dd620b42b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180202_Szel_fidesz_plakat_soros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28996aa1-e847-4905-a07d-c3dd620b42b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66752d84-8e4b-4372-8aa6-10d39fad2928","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Szel_fidesz_plakat_soros","timestamp":"2018. február. 02. 11:40","title":"Szél Bernadett gúnyolódik a Fidesz legújabb plakátkampányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caab797-c30e-484b-8443-6f7243753201","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint sokan nem fogadják majd el a nekik felajánlott új munkakört. ","shortLead":"A szakszervezet szerint sokan nem fogadják majd el a nekik felajánlott új munkakört. ","id":"20180202_Tobb_szazan_mondhatnak_fel_a_Tesconal_az_atalakitasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6caab797-c30e-484b-8443-6f7243753201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b40126-1aa7-4557-b121-752aa5d728a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Tobb_szazan_mondhatnak_fel_a_Tesconal_az_atalakitasok_miatt","timestamp":"2018. február. 02. 19:02","title":"Több százan mondhatnak fel a Tescónál az átalakítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d93814-2471-440f-a965-03502f79ef11","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vajon mit tudhat egy olyan kékvérű brit autó, amiért egy luxusház árát kérik el? Tényleg sokkal jobb, mint egy Audi, BMW vagy Mercedes? És mit lehet egy ilyen 2,5 tonnás szörnyeteggel kezdeni hóban? Vannak válaszaink.","shortLead":"Vajon mit tudhat egy olyan kékvérű brit autó, amiért egy luxusház árát kérik el? Tényleg sokkal jobb, mint egy Audi...","id":"20180202_rolls_royce_luxusauto_tel_ho_teszt_menetproba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43d93814-2471-440f-a965-03502f79ef11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974562bd-52aa-4147-bd6d-4f42933d61a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_rolls_royce_luxusauto_tel_ho_teszt_menetproba","timestamp":"2018. február. 02. 14:30","title":"Autók, amikre senkinek nincs szüksége: hóban, jégen nyúztunk Rolls-Royce-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]