[{"available":true,"c_guid":"2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most ezek nélkül sikerült elérni ugyanazt az eredményt. A technológiát az utasszállító repülőgépeknél is viszontláthatjuk.","shortLead":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most...","id":"20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895fdb86-1fea-445a-838a-2a2fb5f70364","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","timestamp":"2018. február. 27. 09:03","title":"Áttörést ért el a NASA: olyan repülőgépet csinált, amelynek könnyen hajlítható a szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f73f2e-188d-4bed-b393-cbef854d6cc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is elérhető az 5 GB-nyi ingyenes tárhely a Huawei felhős szolgáltatására (ingyenesen) regisztrálók számára.","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető az 5 GB-nyi ingyenes tárhely a Huawei felhős szolgáltatására (ingyenesen) regisztrálók...","id":"20180226_huawei_mobile_cloud_felhos_tarhely_5_gb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f73f2e-188d-4bed-b393-cbef854d6cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286a2c8-9814-402e-a190-df292038db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_huawei_mobile_cloud_felhos_tarhely_5_gb","timestamp":"2018. február. 26. 18:03","title":"Huawei telefonja van? Jó hír, hogy most kapott +5 GB internetes tárhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétettek egy helyreigazítást a Jobbik elnökével kapcsolatban. ","shortLead":"Közzétettek egy helyreigazítást a Jobbik elnökével kapcsolatban. ","id":"20180226_a_kozmedianal_mostansag_ritkasagnak_szamito_mufajra_bukkantunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18a5c01-b159-426b-bc8f-a6519cc2575a","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_a_kozmedianal_mostansag_ritkasagnak_szamito_mufajra_bukkantunk","timestamp":"2018. február. 26. 12:34","title":"A közmédiánál mostanság ritkaságnak számító műfajra bukkantunk a Híradó.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fideszes vereség után sokan attól tartanak, hogy a városban ezután is túl messzire ér Lázár János keze, mások meg attól, hogy már nem ér el oda, ahova kell. Márki-Zay Péter, aki már benézett leendő munkahelyére, arra kérte a városban élőket, hogy személyesen őt keressék fel, ha politikai nézeteik miatt támadás éri őket.","shortLead":"A fideszes vereség után sokan attól tartanak, hogy a városban ezután is túl messzire ér Lázár János keze, mások meg...","id":"20180226_hodmezovasarhely_markiZay_lazar_janos_polgarmestervalasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9cf49-09bf-405c-90b6-8d0478ad118b","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_hodmezovasarhely_markiZay_lazar_janos_polgarmestervalasztas","timestamp":"2018. február. 26. 20:00","title":"Örülnek vagy búslakodnak, ott lebeg Lázár szelleme a vásárhelyiek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0f369c-30af-4dce-9643-2abb590dea2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei MWC-re hozta el a Micron Technology 3D NAND flash memóriáinak új sorozatát. A chipeket a jövő év második felében megjelenő új androidos csúcstelefonokba szánják.","shortLead":"Az idei MWC-re hozta el a Micron Technology 3D NAND flash memóriáinak új sorozatát. A chipeket a jövő év második...","id":"20180227_micron_technology_uj_3d_nand_fashmemoria_csaladja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a0f369c-30af-4dce-9643-2abb590dea2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ee4140-9d46-433c-96b0-2c6f74ced2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_micron_technology_uj_3d_nand_fashmemoria_csaladja","timestamp":"2018. február. 27. 13:00","title":"Új flash memóriák érkeznek az androidos csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatón jelentette be az MSZP-s Harangozó Tamás, az LMP-s Hadházy Ákos és a Jobbik-képviselő Szilágyi György, hogy a három párt közös árnyékbizottságot hoz létre Elios-ügyben.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatón jelentette be az MSZP-s Harangozó Tamás, az LMP-s Hadházy Ákos és a Jobbik-képviselő Szilágyi...","id":"20180226_Osszefogott_az_ellenzek_Orban_veje_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f72ba6e-5ff6-4f3b-9e33-f4f3a3c9a001","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Osszefogott_az_ellenzek_Orban_veje_miatt","timestamp":"2018. február. 26. 13:20","title":"Összefogott az ellenzék Orbán veje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d4f264-8d43-4044-8cb5-517bcf1be57d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányfő és a francia államfő felszólította vasárnap Oroszországot, hogy gyakoroljon \"maximális nyomást\" a szíriai tűzszünet azonnali életbe léptetése érdekében.","shortLead":"A német kormányfő és a francia államfő felszólította vasárnap Oroszországot, hogy gyakoroljon \"maximális nyomást\"...","id":"20180225_Merkel_es_Macron_Putyint_gyozkodi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d4f264-8d43-4044-8cb5-517bcf1be57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f647c8de-375e-4339-aa36-c64dcc941cf1","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_Merkel_es_Macron_Putyint_gyozkodi","timestamp":"2018. február. 25. 15:37","title":"Merkel és Macron Putyint győzködi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8692d547-d13a-47e7-8dd5-751b00d44579","c_author":"Balogh Csaba (Barcelona)","category":"tudomany","description":"Egy szépnek és erősnek, de nem túl izgalmasnak tűnő laptop bemutatója közben a Huawei két nagyon praktikus megoldást is bemutatott. ","shortLead":"Egy szépnek és erősnek, de nem túl izgalmasnak tűnő laptop bemutatója közben a Huawei két nagyon praktikus megoldást is...","id":"20180226_huawei_matebook_x_pro_laptop_windows_pc_kamera_ujjlenyomat_leolvaso_bekapcsolo_gomb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8692d547-d13a-47e7-8dd5-751b00d44579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038dedf0-8ab2-44bb-bba3-a9fa1b43e206","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_huawei_matebook_x_pro_laptop_windows_pc_kamera_ujjlenyomat_leolvaso_bekapcsolo_gomb","timestamp":"2018. február. 26. 08:03","title":"Ha ilyen laptopot vesz, sosem kell majd leragasztania a kamerát – mégsem leshetik meg soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]