[{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","shortLead":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","id":"20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68d29e-c49e-4df1-96df-08216517c9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","timestamp":"2018. május. 02. 15:41","title":"Patyi András: Nem befolyásolják a választási eredményt az újraszámlálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","shortLead":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","id":"20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a60e47-1e9c-4171-a04d-df307a074989","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","timestamp":"2018. május. 03. 12:28","title":"Elindult a Budapest–New York-repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek éttermében természetesen svéd húsgolyót is lehetne enni.","shortLead":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek...","id":"20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18998976-c71d-4ea6-8937-9773fd57821a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","timestamp":"2018. május. 01. 16:45","title":"Magyar építész tervezte az épületet, amelyben megnyílhat a világ második IKEA hotelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","shortLead":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","id":"20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d1d71-2e29-4403-8fb1-66286b73bd60","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","timestamp":"2018. május. 02. 15:32","title":"Avicii nevére kereszteltek át egy utat Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad hiányában nem tudtak átvinni a parlamenten. ","shortLead":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad...","id":"20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbba0b-7db7-4e4e-abdc-c5a566f21934","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","timestamp":"2018. május. 03. 14:27","title":"A Fidesz újra nekifut a migrációellenes alaptörvény-módosításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2726676b-7889-460e-8e54-2f482742a167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izsáki, edelényi és hollókői esetek után újabb kormánypárti politikusrokont találtunk, akinek környezetében fölöttébb furcsán hasznosulnak a fejlesztési források. A történetben ismét egy \"vendégház\" bukkan fel, a szereplő pedig ezúttal a fideszes Hörcsik Richárd unokaöccse.","shortLead":"Az izsáki, edelényi és hollókői esetek után újabb kormánypárti politikusrokont találtunk, akinek környezetében...","id":"20180502_En_meg_sosem_lattam_ott_vendeget__ujabb_unios_penzbol_epult_alvendeghazra_bukkantunk_Fideszkozelben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2726676b-7889-460e-8e54-2f482742a167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732faa-35b3-4c1a-86ec-160ec5e285ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_En_meg_sosem_lattam_ott_vendeget__ujabb_unios_penzbol_epult_alvendeghazra_bukkantunk_Fideszkozelben","timestamp":"2018. május. 02. 11:40","title":"\"Sosem láttam ott vendéget\" – újabb gyanús vendégház egy fideszes képviselő közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]