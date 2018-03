Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog károkat okozni a Földön, amikor darabjai a Földbe csapódnak – közölték kínai tudósok.","shortLead":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog...","id":"20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d3e58-2dbc-44d4-9633-0ef50d7e7996","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","timestamp":"2018. március. 31. 12:03","title":"Csodálatos látvány lesz, amikor vasárnap/hétfő este visszazuhan a Földre a 8500 kilós űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évente 300 millió forintot arra kap a Fly-Coop, ami a Népszava információi szerint felesleges és precedens nélküli.","shortLead":"Évente 300 millió forintot arra kap a Fly-Coop, ami a Népszava információi szerint felesleges és precedens nélküli.","id":"20180331_Van_penz_egeszsegugyre_ha_a_Rogant_helikopterezo_cegnel_kot_ki_az_osszeg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f3f47-1141-4f5a-bc59-bb26c5f110f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Van_penz_egeszsegugyre_ha_a_Rogant_helikopterezo_cegnel_kot_ki_az_osszeg","timestamp":"2018. március. 31. 09:51","title":"Van pénz egészségügyre, ha a Rogánt helikopterező cégnél köt ki az összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyébként brit bíró sem lesz a vébén. ","shortLead":"Egyébként brit bíró sem lesz a vébén. ","id":"20180329_Meg_magyar_biro_sem_lesz_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b386c0-daec-49bd-94f1-4b27e877b45d","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Meg_magyar_biro_sem_lesz_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 29. 18:33","title":"Még magyar bíró sem lesz az oroszországi focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeb6fa6-b48d-4413-8492-59bbfe1c03df","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"Lehet azt mondani, hogy a közjogi garanciák nem érdekesek a választóknak, de ez csak azért van így, mert senki nem vette a fáradságot, hogy elmagyarázza, holott nem bonyolult. Vélemény.","shortLead":"Lehet azt mondani, hogy a közjogi garanciák nem érdekesek a választóknak, de ez csak azért van így, mert senki nem...","id":"20180330_NehezPosony_Marton_Miert_kell_a_ketharmad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aeb6fa6-b48d-4413-8492-59bbfe1c03df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ebd87d-fcfd-4a9c-a3ee-a27997410c99","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_NehezPosony_Marton_Miert_kell_a_ketharmad","timestamp":"2018. március. 30. 16:15","title":"Nehéz-Posony Márton: Miért kell a kétharmad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott a kereszténységgel kapcsolatos gondolatokról a migrációra, Sorosra, és arra, hogyan „rúgták ránk az ajtót” a menekültek. Közben egy új kifejezéssel is megismertette hallgatóságát.","shortLead":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott...","id":"20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3079a8dc-c6e1-449f-8665-f7a10b1cae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","timestamp":"2018. március. 30. 07:50","title":"Orbán: A keresztény Európa kérdése politikai kérdéssé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérmérgezés gyanújával küldött be a Honvédkórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, de az asszonyt hazaküldték. Amikor másodszor is visszakerült a kórházba, már nem tudtak segíteni rajta – az RTL által bemutatott esetben a háziorvos megpróbálta számon kérni az igazgatót. Nem járt sikerrel, most drámai levelet írt.","shortLead":"Vérmérgezés gyanújával küldött be a Honvédkórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, de...","id":"20180330_Orvos_panasza_van_budapesti_No_go_Zona_meghozza_a_Honved_Korhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba3663d-7235-44a6-811a-dc79d46eb7ab","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Orvos_panasza_van_budapesti_No_go_Zona_meghozza_a_Honved_Korhaz","timestamp":"2018. március. 30. 10:34","title":"Orvos panasza: van budapesti No go Zóna, méghozzá a Honvéd Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c89bf5-5862-474b-aaeb-c8d4eee18687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalom egy sávon halad, több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ösön Szeged felé. ","shortLead":"A forgalom egy sávon halad, több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ösön Szeged felé. ","id":"20180329_tobb_auto_csattant_az_m5oson_szeged_fele_nagy_a_dugo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c89bf5-5862-474b-aaeb-c8d4eee18687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921b42d-3ac5-4a47-b0ba-52c4adb2f1ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_tobb_auto_csattant_az_m5oson_szeged_fele_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. március. 29. 19:17","title":"Több autó csattant az M5-ösön Szeged felé, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b2af03-3e3c-4799-9132-b8d0e07d9026","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére” – mondja F. Lassú Zsuzsa pszichológus, az ELTE tanára.","shortLead":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére” – mondja F. Lassú Zsuzsa pszichológus...","id":"201811__f_lassu_zsuzsa__anevelo_celzatu_veresrol_parbeszedrol__pofon_aszelben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b2af03-3e3c-4799-9132-b8d0e07d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34eacca-4d46-4bd8-b704-d3ce4f0d89f1","keywords":null,"link":"/elet/201811__f_lassu_zsuzsa__anevelo_celzatu_veresrol_parbeszedrol__pofon_aszelben","timestamp":"2018. március. 30. 15:00","title":"Mit lehet tanácsolni, hogy a szülők ne verjék a gyereküket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]