[{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97","c_author":"Győri Péter","category":"itthon","description":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen. Vélemény.","shortLead":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen...","id":"20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de7851-a344-4485-88f5-4da9234b655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","timestamp":"2018. április. 17. 16:46","title":"Antiszociális rehabilitáció: a 22-es csapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani lehetett, de bocsánatkérés már volt.","shortLead":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani...","id":"20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24e8c-bffe-4f9f-a18f-193713811e42","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","timestamp":"2018. április. 16. 11:57","title":"Másik hisztis lánya miatt is magyarázkodhat a koreai légitársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás Tamás médiavállalkozó, az úszószövetség volt elnöke. Kedden mégis általános meglepetést okozott, amikor elkezdett terjedni a hír, amely szerint a volt sportvezetőt kihallgatták a 20 évvel ezelőtti emberölési ügyben. De min feszült egymásnak Fenyő és Gyárfás? ","shortLead":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás...","id":"20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d1659c-8833-4e6d-b672-ded8ec7b2aca","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 06:30","title":"\"Fenyő úrral még életében megbékéltem\" – Gyárfás Tamás a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután az egyik philadelphiai Starbucks üzletben – valószínűleg bőrszínük miatt – az egyik eladó rendőrt hívott két, semmi rosszat nem tévő feketére, az amerikai kávézólánc fél napra bezárja 8000 amerikai üzletét, hogy egy oktatás keretében segítsenek az alkalmazottaknak a rasszizmus elutasításában.","shortLead":"Miután az egyik philadelphiai Starbucks üzletben – valószínűleg bőrszínük miatt – az egyik eladó rendőrt hívott két...","id":"20180418_8000_uzletet_zarja_be_fel_napra_a_Starbucks_hogy_harcoljon_a_rasszizmus_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb071af-0ca1-40e7-89cc-5b3aceffa95c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_8000_uzletet_zarja_be_fel_napra_a_Starbucks_hogy_harcoljon_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 08:26","title":"8000 üzletét zárja be fél napra a Starbucks, hogy harcoljon a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például a tápkábelén keresztül.","shortLead":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például...","id":"20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29f507-fdbe-44c5-9118-681e7865757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:00","title":"Azt hiszi, biztonságban van, mert nem csatlakozik a gépe a netre? Sajnos téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]