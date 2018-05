A Revived Games nevű játékfejlesztő stúdió leginkább polgárpukkasztó alkotásairól ismert, a csapat ugyanis rendszerint olyan témákat használ fel készülő programjaihoz, melyek hosszú hetekig foglalkoztatják a közt, és úgy általában igen erőteljes hatással vannak a lakosság mindennapi hangulatára.

A cég egyik emlékezetes játéka volt a már címét látva is rendkívül botrányosra sikeredett White Power: Pure Voltage című munka, de ami most készül, az a korábbiaknál is sokkal erősebb: a fejlesztők az iskolai lövöldözésről gondolták úgy, hogy meglovagolható potenciállal rendelkezik, így az lesz aktuális videojátékuk témája.

Az Active Shooter névvel illetett program a Steam áruház oldalán írtak szerint a rendőrség és a lövöldöző szemszögéből is lehetőséget ad a virtuális vérontásra. A készítők egy fiktív iskolát megalkotva találták ki a történetet a játéknak, melyben ígéretük szerint fejlett mesterséges intelligencia segít még átélhetőbbé tenni az eseményeket.

A legmeghökkentőbb az egészben, hogy maguk sem titkolják, mi mindent lehet csinálni: pick your role, gear up and fight or destroy! – hirdetik, vagyis hogy válasszunk oldalt, szerelkezzünk fel, s máris kezdődhet a pusztítás. Utóbbit ráadásul statisztikai formájában is igyekeznek szem előtt tartani, ugyanis végig listázzák, hány rendőrt és civilt sikerült agyonlőni. A botrányt fokozza, hogy a program címének a rendőrségi kommunikációban gyakran használt active shootert adták. A kifejezés egyfajta vészjelzésre szolgál a hatóság emberei között, azt jelezve: a támadó aktív, mozgásban van, ezáltal pedig különösen veszélyes. És igen, mostanság iskolai lövöldözések alkalmával lehetett a legtöbbször hallani/olvasni.

A tornatermet sem hagyták ki. © Steam / Revived Games

A június 6-án megjelenő program híre – érthető okok miatt – világszerte heves tiltakozóhullámot váltott ki, amely után maguk a fejlesztők is felszólaltak. Közleményükben egyfelől hangsúlyozták, az erőszak és a bántalmazás minden fajtáját elítélik, a program pedig csak egy játék, mely szerintük nem ártalmasabb, mint a szintén tömeggyilkosságot propagáló Carmageddon és társaik.

Hogy a játék valóban megjelenik-e, még nem tudni, de nyolc nappal a piacra kerülése előtt máris közel 20 ezer tiltakozót szerzett: a Change.org oldalán indított petíciót ugyanis ennyien írták alá eddig, azzal a céllal, hogy az áruházat üzemeltető Valve törölje kínálatából a minden józan észt nélkülöző terméket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.