[{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal az egész Rákóczi utat, az olajcsíkon kerékpárosok, motorosok is elestek.","shortLead":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal...","id":"20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe736db3-a98e-4b86-bae4-0d9ce0e9b571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:21","title":"Végigfolyatta az olajat Budán és Pesten az Ikarus Egyedi sokat kritizált busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és színpadra állították a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot. 75 éves Adamis Anna.","shortLead":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és...","id":"20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98cd34d-3018-4533-8c69-d7f3bcf39bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:15","title":"Az ő szavait énekeljük mind","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai. ","shortLead":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni...","id":"20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6c81b-a291-4580-9659-e9feb7e5aaac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:15","title":"Őrült hajsza kell, hogy tanévkezdésre ne legyen káosz egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma – közölte a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos...","id":"20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f1428c-4251-400f-a342-3589100f578a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:38","title":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]