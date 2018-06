Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. Az egyiptomiak sztárja a csecsen vezetővel mutatkozott
Meghalt Birkás Ákos festőművész
A művész 76 éves volt. Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg - közölte a prefektúra.
Elfogták a párizsi túszejtőt, senki sem sérült meg Az otthoni kocsimosás talán már nem annyira népszerű hétvégi hobbi, mint régebben volt. De sokan még mindig inkább maguk szeretik kozmetikázni a járművüket. Az otthoni autókozmetikusok nagy kincse lenne egy ilyen alvázmosó
Csökkent a szponzori pénz a futball-világbajnokságra, pedig ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fő bevételi forrása: négy éve Brazíliában ez 1629 millió dollár volt, idén Oroszországban viszont csak 1490 millió dollár – közli a kínos számokat a Nielsen Sports.
A finnyás nyugati szponzorok egy része kihátrált a FIFA mögül, mások nem ilyen aggályoskodók
Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.
Alaposan megugrik a térfigyelő kamerák száma Kaposváron
Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező. 13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek
A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. Továbbra sem biztos, hogy Szalah pályára tud lépni a vébé nyitómeccsén