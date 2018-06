Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"A választó, a vásárlóhoz hasonlóan, nem racionális. Nem mérlegeli hideg fejjel a lehetőségeket, nincs tudatában döntésének elkerülhetetlen következményeivel. Vélemény. ","shortLead":"A választó, a vásárlóhoz hasonlóan, nem racionális. Nem mérlegeli hideg fejjel a lehetőségeket, nincs tudatában...","id":"20180604_Marosan_Gyorgy_Jolet_vagy_identitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f1b3a-470a-4152-89a0-3726e3c2cad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marosan_Gyorgy_Jolet_vagy_identitas","timestamp":"2018. június. 04. 14:15","title":"Marosán György: A jólét, az identitás és a megfőtt béka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti irodákban vehetnek meg az autósok. Aki beszerez ilyet, keresse az ENC-feliratú kaput fel-, illetve lehajtáskor.","shortLead":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti...","id":"20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fa3bfb-cbbc-41ca-9a40-4d62c277c58b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","timestamp":"2018. június. 04. 16:55","title":"Fontos infók azoknak, akik ráhajtanak idén nyáron valamelyik horvát autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban nagyot kaszáltak, most azonban csak vegetáltak az mfor.hu gyűjtése szerint.","shortLead":"Korábban nagyot kaszáltak, most azonban csak vegetáltak az mfor.hu gyűjtése szerint.","id":"20180604_Szereny_evet_zart_Gyurcsanyek_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f32957-1bb1-478e-8486-dc021f977fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Szereny_evet_zart_Gyurcsanyek_cege","timestamp":"2018. június. 04. 17:04","title":"Szerény évet zárt Gyurcsányék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is profi. \r

\r

","shortLead":"Pedig nem is profi. \r

\r

","id":"20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c5c2-652c-469d-943b-e6b4bcc42fa8","keywords":null,"link":"/elet/20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","timestamp":"2018. június. 04. 14:20","title":"Ön sem táncol jobban, mint ez az indiai nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudomány eddig sem kímélte a laposföld-hívőket, akik most – a felhasználói közösség odahatása után – Google Fordítóban sem túl baráti gesztussal találkozhattak.","shortLead":"A tudomány eddig sem kímélte a laposföld-hívőket, akik most – a felhasználói közösség odahatása után – Google...","id":"20180605_laposfold_laposfold_hivok_google_fordito_trollkodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9fcdd-ca53-4a6f-a230-32704fa36546","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_laposfold_laposfold_hivok_google_fordito_trollkodas","timestamp":"2018. június. 05. 09:03","title":"Igazi trollkodós sallert osztottak ki a laposföld-hívőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","shortLead":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","id":"20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2be941-3b9c-44f0-8c76-9c7685e7fe1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","timestamp":"2018. június. 04. 05:15","title":"Marad a fülledt nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","shortLead":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","id":"20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb9b1d-4b42-4e64-b4b4-a9637efb2080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","timestamp":"2018. június. 04. 11:01","title":"BMW-s „kémfotókon” a legújabb Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]