Így repült két nap alatt 6 milliárd a Kelenföldi Erőműből az olaszországi villát megvásárló NER-es cégbe

Egyszerűen Orbán-villaként emlegette májusban az olasz sajtó azt a varesei luxusingatlant, amelynek nem csak berendezését ismerhette meg a helyi és a magyar közvélemény, de az is hamar kiderült: 4,3 millió euróért vásárolták meg előző tulajdonosától. A villára rábukkanó Domani cikkéből azt is megtudhattuk akkor, hogy a magyar miniszterelnöknek vagy családjának ugyan közvetlenül nincs köze a Milánóhoz közeli birtokhoz, de a vevő, az Influentia Kft. a NER-köreihez tartozó magántőkealap, a Progressus tulajdonában van. Bár a magántőkealapok kedvezményezettjeinek személyazonosságát a magyar törvények védik, a Progressus Magántőkealap neve nem először bukkant fel: ez volt az az alap is, amely mindössze néhány nappal az előtt vásárolta be magát Rákosrendező területére, hogy megkötötték a magyar állam és az arab befektetők közötti szerződést a Mini-Dubajként emlegetett beruházásról.

Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant az Orbán-közeli körökben.

Azt is tudni lehetett, hogy az alap befektetéseit a TripleHill Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. kezelte, annak a vezérigazgatója – egyben egyedüli részvényese is – egy bizonyos Tiszolczi Renáta volt, aki Habony Árpád korábbi üzlettársát, Szalay-Bobrovniczky Kristófot váltotta, amikor őt honvédelmi miniszterré nevezték ki.

Azt azonban továbbra sem tudtuk, miből lett pénz a villa megvásárlására, hogyan jutott el a cég a megvásárlásáig. Cikkünkben ezt az utat követtük végig, amelyről kiderült: mindössze két napig tartott, de öt céget érintett.