Példátlan döntésre készülhet Trump: elmozdítaná a Fed elnökét

Donald Trump amerikai elnök kedden a kongresszus republikánus tagjaival találkozott, ahol meglobogtatta annak a levélnek a vázlatát, amely Jerome Powellnek, a Federal Reserve (Fed) elnökének menesztését tartalmazta, majd megkérdezte, el kellene-e bocsátania Powellt. Több képviselő egyetértett vele, hogy igen, Anna Paulina Luna floridai képviselő egyenesen azt írta az X-en: „99 százalék, hogy a kirúgás küszöbön áll” – írja a New York Times.

Powell kirúgása megrengetné az amerikai gazdaságot és pénzpiacot, a részvény- és kötvényárfolyamok szinte biztosan negatívan reagálnának a jegybanki függetlenség ilyen durva megsértésére.

„A Fed függetlensége rendkívül fontos – és nemcsak a jelenlegi jegybankelnök miatt, akit tisztelek, hanem a következő elnök miatt is” – mondta a CNN szerint Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója, a Wall Street egyik legismertebb szereplője. „A Feddel való játszadozás gyakran épp az ellenkező hatást váltja ki, mint amit az ember remélne” – tette hozzá.

Az amerikai jegybank vezérét hónapok óta támadja Trump, áprilisban például lúzernek nevezte Powellt, miután a Fed nem csökkentette az alapkamatot, mivel az erősödő inflációt jelző kilátások korlátozták a szervezet mozgásterét. Trump azt akarja elérni, hogy a Fed kamatcsökkentésekkel támogassa a gazdasági növekedést – elismerve, hogy az általa megkezdett vámháború legalábbis fékezheti a növekedést Amerikában, de az sem kizárt, hogy recesszióba löki az USA-t, miközben a vámok közvetlenül növelik az inflációs kockázatokat, márpedig a jegybank első számú mandátuma az árstabilitás. A támadások hatására az arany árfolyama rekordmagasságba emelkedett, de emelkedett a Brent-típusú kőolaj ára is, az irányadó amerikai tőzsdei indexek pedig eséssel reagáltak.

Ironikus, hogy Powellt épp maga Trump jelölte a Fed elnökének 2017 novemberében, ami alapján 2018 februárjában hivatalba is lépett. Igaz, kapcsolatuk gyakorlatilag azonnal megromlott, Trump már akkor kritizálta Powellt annak monetáris politikája miatt: az elnök elvárásai helyett a Fed ugyanis – Trump ellentétes irányú elvárása helyett – csak 2018-ban négyszer emelt az alapkamat mértékén.

A székházfelújítás lehet az ürügy

A döntés háttere tehát egyértelmű: Trump a jegybanki folyamatokat is kézi vezérlés alá akarja helyezni, formálisan azonban nem ez, hanem a Fed székházának 2,5 milliárd dollárra (közel 850 milliárd forintra) becsült felújítása adhat fegyvert a republikánusok kezébe, hogy elmozdítsák a Fed függetlenségére rendkívül kényes Powellt.

A szervezet 2021 óta végzi a székházának felújítását. A projekt célja a majdnem 100 éves washingtoni Eccles Building korszerűsítése, amely a jegybank munkatársainak nagy részét fogja befogadni. Az építkezés azóta zajlik, de a költségek időközben jelentősen megnőttek. Eredetileg körülbelül 1,8 milliárd dollárra becsülték, de a legfrissebb becslések szerint 2,5 milliárd dollár fölé nőtt, ami mintegy 700 millió dolláros túllépést jelent, ezt támadják most a republikánusok.

Kísértetiesen hasonló játszódott le egyébként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) székházának felújításakor is, mint amivel most Powellt vádolják azzal a kivétellel, hogy a Fed a saját vagyonát, és nem az adófizetők pénzét költi erre: az eredetileg 55 milliárd forintra becsült összeg végül több mint 82 milliárd forintra nőtt, a felújítást pedig a jegybankelnök fiának egyik üzlettársa, a Somlai Bálint vezette Raw Development végezhette. A székházhoz kapcsolódó ingatlancég – az MNB-Ingatlan Kft. – 47,3 milliárd forintot veszített értékvesztés címen 2024-ben, ennek következményeként a jegybank pénzügyi mérlege nettó veszteségbe fordult, holott eredetileg nyereségből akarták finanszírozni. Azonban sem emiatt, sem az MNB-alapítványok rossz befektetési döntései miatt elvesztett több száz milliárd forint közpénz miatt nem követelte a kormány Matolcsy György MNB-elnök távozását.

Noha a Fed-építkezés nem közpénzből történik, Trump és szövetségesei azt állítják, Powell félretájékoztatta a Kongresszust a költségekről. Trump szerint „ez akár kirúgási ok is lehet”, de a Fehér Ház hivatalos álláspontja szerint egyelőre még csak vizsgálják, hogy van-e törvényi alap a menesztésére. A kongresszusban köröztetett levélről szóló hírek után az amerikai elnök tagadta, hogy valóban kirúgásra készülne, a távozást azonban nem zárta ki. Úgy fogalmazott: “nem zárok ki semmit, de a távozás valószínűtlen, hacsak nem kényszerül rá csalás miatt”.

A Federal Reserve Act, azaz a Fedet szabályozó törvény szerint ugyanis csak „indokolt esetben” – például alkalmatlanság, hanyagság vagy visszaélés esetén – bocsátható el a kormányzótanács tagja. Ennek szabályait a törvény nem részletezi – így nem világos, hogy az elnökre is ugyanazon feltételek vonatkoznak-e.

Egy májusi legfelsőbb bírósági döntés afelé mutat, hogy nem: ez ugyan megerősítette, hogy Trump bizonyos független ügynökségek vezetőit elmozdíthatja, de a Fed „különleges történeti státusszal” bír, és mint kvázi privát intézmény, eltérő szabályozás alá eshet. Bár a bíróság nem tiltotta meg kifejezetten Powell elmozdítását, de sugallta, hogy a Fed függetlensége erősebben védett, mint az állami intézményeké.

Trump környezetében a CNBC szerint már zajlik az utódlás előkészítése is: Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója tűnik a legesélyesebb jelöltnek, de szóba került Kevin Warsh volt Fed-kormányzó és Christopher Waller jelenlegi tag is. Scott Bessent pénzügyminiszter neve is felmerült Trumpban, de az elnök inkább megtartaná jelenlegi posztján, mert „nagyon jól végzi a dolgát”.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök sétál Jerome Powell-lel a Fehér Házban 2017. november 2-án.