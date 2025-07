Karácsony Gergely: Nemsokára Anonymus Antal is jelentkezik majd egy összevágott hangfelvétellel

„Eladó lesz az Országház is?” – teszi fel a kérdést Karácsony Gergely főpolgármester, aki annak a hírnek szentelt egy posztot, hogy a kormány ikonikus, állami tulajdonú épületeket kínál eladásra.

„Hamarosan házkutatás lesz a kormány döntéshozóinál, nem lehet máshogy. Nemsokára Anonymus Antal is jelentkezik egy összevágott hangfelvétellel, beindul a kormánypropaganda, ég majd a közpénz, ez sem lehet máshogy” – írja Karácsony, aki emlékeztet, „ezt az orosz módszertant használták arra, hogy felépítsék a hazugságukat, miszerint mi el akarjuk adni a Városháza épületét”.

Nem akartuk eladni, most is megvan. Ettől még üvöltött a propaganda, és még a rendőrséget is ránk küldték házkutatni. A kormány viszont nagyon is el akarja adni Budapest Belvárosának nagy értékű palotáit. Ez az igazi közbotrány és újabb károkozás Budapestnek

– teszi hozzá a főpolgármester, aki megjegyzi azt is, a „teljesen kamu Városháza-ügyben olyan hangosan harsogott a Fidesz, most hova lett a nagy buzgóság? Mi lesz a következő? Az Országházban is nyílik majd skybar?”.

Karácsony Gergely szerint Budapestnek a nagy múltú épületek megóvására, a történelmi városkép védelmére, az épületek városfejlesztési koncepcióba illesztésére, akár közcélú hasznosítására lenne szüksége. Azt írja, ők ezt képviselik, és ezt fogják számon kérni a kormánytól is.

A hírre reagált korábban Magyar Péter is, aki a Facebookon azt írta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz és annak ismerősi köréhez kerülhetnek értékes budapesti állami ingatlanok, Vitézy Dávid pedig úgy vélekedett, a kormány gyakorlatilag végkiárusítást tart azzal, hogy ezeket az ikonikus épületeket, köztük a Széchenyi téren lévő Belügyminisztérium és a Hold utcában található Magyar Államkincstár Zsolnay-cseréppel borított épületét eladásra kínálja.