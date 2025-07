Videón a hatalmas tűz, amely felgyújtotta a Tomorrowland fesztivál nagyszínpadát

Hatalmas tűz ütött ki a belgiumi Tomorrowland fesztivál nagyszínpadán – adta hírül a vrt nws.

A zenei fesztivál hivatalosan pénteken kezdődne, így fesztiválozók nem voltak a helyszínen, de több mint 1000 szervező és munkás tartózkodott a területen. A hírportál beszámolója szerint egyelőre nem világos, hogy történt-e személyi sérülés. A környéken élő lakosokat arra kérték, zárják be az ablakaikat és ajtóikat, mivel a tüzet még nem sikerült megfékezni.

A fesztivál egyik szóvivője a helyi médiának elmondta: „Jelenlegi legfontosabb feladatunk a látogatóink és a környéken élők biztonságának garantálása.” Boom település – amely otthont ad a fesztiválnak – polgármestere, Jeroen Baert idő előtt megszakította németországi nyaralását, hogy személyesen irányítsa a tűzeset utáni intézkedéseket.

A tűzoltók attól tartanak, hogy a lángok továbbterjedhetnek az erdős területek felé. A képek és a videók tanúsága szerint nem alaptalanul. A közösségi médiában megosztott videókon jól látszik, ahogy a tűz teljesen ellepi a főszínpadot, miközben sűrű füst száll a levegőbe. A felvételeken tűzijátékok hangja is hallható, de egyelőre nem tudni, hogy közük volt-e a tűz keletkezéséhez.

