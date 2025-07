Zelenszkij személyes felügyelete alatt vizsgálják ki az ukránok Sebestyén József halálának körülményeit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes felügyelete alatt indítottak vizsgálatot az ukránok Sebestyén József halálának ügyében – írja a 444 egy kárpátaljai magyar politikus, Petei Judit közlése alapján.

Petei a Fidesz testvérpártjának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a megyei frakcióvezetője, illetve tagja az ukrán elnöki hivatal alatt működő Etnopolitikai Tanácsnak is.

A politikus még múlt hét pénteken írta egy bejegyzésében, hogy információi szerint Sebestyén halálának körülményeit a DBR (Állami Nyomozó Iroda) és a Kárpátaljai Megyei Rendőrfőkapitányság nyomozói vizsgálják, és az ügy az államfő személyes felügyelete alatt áll.

Ezeket az értesüléseit erősítették meg most neki az ukrán elnöki hivatalban.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a múlt héten életét vesztette egy kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József, miután elvitték az ukrán toborzók. A magyar kormány szerint a férfit agyonverték, és ezért be is kérették a budapesti ukrán nagykövetet, Sándor Fegyírt, míg az ukrán hadsereg azt közölte, hogy Sebestyén halálát tüdőembólia okozta.

A közösségi médiában több olyan videó is terjedni kezdett, amin a láthatóan fájdalmakkal küzdő Sebestyén szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor honlapjára is felkerült egy másik videó, amiről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó.

Az azonban biztos, hogy bárhogyan is végződjön ez az ügy, csak rontani fog a már jelenleg sem jó ukrán–magyar viszonyon. Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő úgy véli, hogy enyhíthető lett volna a feszültség, ha „a szerencsétlen esetről értelmes párbeszéd, például az egészségügyi kivizsgálásokban való segítségnyújtás felajánlása történik”, ehelyett azonban a kormány a történtekből politikai hasznot próbál kicsikarni.