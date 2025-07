Végleg hazarendelték a budapesti lengyel nagykövetet

„Lengyelország végérvényesen hazarendelte magyarországi nagykövetét, ezzel hivatalosan is leértékelve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét” – jelentette be Magyar Levente külügyminisztériumi államtitkár.

A lengyel nagykövetet, Sebastian Kęcieket még decemberben rendelték vissza Varsóba azt követően, hogy a magyar kormány politikai menedékjogot adott a korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettesnek, Marcin Romanowskinak.

Romanowskit a lengyel ügyészség szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsította meg, és közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult ellene eljárás.

Kęciek nagykövet visszarendelését véglegesítette most a lengyel kormány, ami azt is jelenti, hogy a továbbiakban is egy követségi ügyvivő fogja ellátni a lengyel diplomáciai képviseletet Magyarországon.

Ez egyébként nem független a lengyel belpolitikai eseményektől. A nagykövetek kinevezése ugyanis államfői feladatkör, míg követségi ügyvivőt a kormány is kinevezhet. Tusk miniszterelnök és Andrzej Duda államfő, valamint a szintén jobboldali utóda, az augusztusban hivatalba lépő Karol Nawrocki viszonya pedig nem túl felhőtlen, így akár egy nagyköveti kinevezés is lehet konfliktusforrás. Nem kizárt, hogy a diplomáciai cseréket a kormány Nawrocki hivatalba lépése előtt igyekszik így megoldani.

(Képünkön Magyar Levente és Jacek Śladewski lengyel követségi ügyvivő látható. Forrás: Magyar Levente Facebook-oldala)