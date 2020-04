drMáriás a Home office-ban: "Színháznak ez ismét egy nagyszerű helyzet"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, M. Kiss Csaba sorozata, melyben aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberek mesélnek arról, miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A hétfői epizódban Mérő László arról beszélt, hogy a válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőről fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. A szombati részben Pokorni Zoltán elárulta, hogy éli meg az önkormányzati elvonásokat, és naponta mennyit kóstál kerületének a védekezés. Arról is beszélt, hogy XII. kerület rendelt magának maszkokat, de a reptéren lefoglalta a katasztrófavédelem.