Videóra vette a budapesti rendőr, ahogy megerőszakolja a kolléganőjét

Két kolléganőjét is leitatta, majd megerőszakolta a gyanú szerint az a huszonéves rendőr, akit néhány nappal ezelőtt tartóztatott le a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa.

A 24.hu értesülései szerint az első áldozatára 2023 júliusában csapott le a férfi egy rendőrségi továbbképző helyen.

Két évvel később egy másik áldozatát kétszer is megerőszakolta: előbb májusban, majd júniusban. A lap úgy tudja, a nő annyira ittas volt az eset idején, hogy nem volt tudatában annak, mi történik vele, ezért egy újabb találkozót beszélt meg a férfival. Elmentek moziba, majd a nő ismét ittas állapotba került, a rendőr pedig újból megerőszakolta egy budapesti munkásszállón. Felvételt is készített az egyik bűncselekményről. A kutatások során nyugtatót is találtak nála.

A férfit augusztus 1-jei elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki, de tagadta a bűncselekmények elkövetését. Az ügyészség indítványára a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa augusztus 3-án elrendelte a letartóztatását, amely ellen a védője fellebbezést jelentett be.

Az ügyészség „a büntetőeljárás eredményes lefolytatása érdekében” nem közölt további részleteket az ügyről.