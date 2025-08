Ön melyik Digitális Polgári Körbe lépne be? Parasztgyerekek Rogán Antallal vagy Aranykalászos gazdák Orbán Győzővel? Szavazzon!

Egyre-másra alakulnak Orbán Viktor felhívására a Digitális Polgári Körök, a „digitális honfoglalókat” érdeklődési kör szerint váró első 25 ilyen szerveződés már működik is. A HVG részletesen is elemezte őket és azok vezetőit: mit árulnak el személyesen Orbán Viktor, a Fidesz más vezetői és a Karmelita politikai lufifújói politikai látásmódjáról, témaérzékenységéről és káderpolitikájáról, vagy úgy általában a NER viszonyáról a társadalom tagjai, problémái felé. Itt néztük meg közelebbről az első 25 DPK-t:

Mint felhúzós órák a digitális világban: miért ez az első 25 Digitális Polgári Kör, és miért pont ők harcolnak az első sorban? Vicc vagy sikerre ítélt innováció az a politikai akció, ahol Dopeman és Schmidt Mária erősíti a magyarság digitális immunrendszerét, míg Marsi Anikó és Kubatov Gábor védi a nemzeti algoritmusunkat? Döntse el ön, mutatjuk az első 25 Digitális Polgári Kört – köztük a Zebrát, a Fradit és a Jó arcokat – és azok vezetőit, akik közt van miniszter és rapper, hírolvasó és tiszteletbeli konzul is.

Ahogy azt Orbán Viktor is említette, „valóságos online forradalom zajlik Magyarországon”, egyre több DPK bejegyzését kérik, és folyamatos az elbírálás. Egyelőre nem tudni, milyen újabb és újabb DPK-k alakulnak majd. Az első 25-öt elnézve számos ötletünk támadt, néhányat a DPK javasolt vezetőjének nevével együtt össze is írtunk. Most azt kérjük, válasszanak és szavazzanak: melyik lehet a legjobb párosítás, melyikre lenne most legnagyobb szükség? Íme a szubjektív lista:

